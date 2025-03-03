不止汽車！小米進軍中央空調領域瞄準大金 衝刺家電業務營收千億目標

鉅亨網編譯陳韋廷 2025-03-03 16:20

‌



除汽車行業外，小米也在攪動家電江湖，上周四 (2 月 27 日) 發佈要跟大金空調競爭、要價人民幣 2.9 萬元的中央空調系統，小米高管更放話稱「給行業一點震撼」。去年，小米在中國的空調銷量位居第四，今年目標是成為第三名。

統計數據顯示，在 2023 年 10 月至 2024 年 9 月，包含家電在內的物聯網與生活消費產品領域的營收約 930 億人民幣，是小米第二大收入源。

‌



中國家電行業分析師劉步塵說：「（家用）中央空調是小米做空調產業鏈的一個自然延伸。」

去年 7 至 9 月，小米空調出貨量超 170 萬台，年增率 55%，而值得注意的是，去年中國空調市場增幅僅個位數。

小米來勢洶洶，同行提高警惕，美的此前宣佈要發佈首款 DeepSeek 空調，海爾也發佈 AI 空調新品。

董明珠帶領的格力則 2024 年中央空調市場，市佔率第一，也將受到衝擊，格力曾跟小米打專利口水戰，小米後來回應稱自家空調沒有專利侵權行為。

雷軍的空調生意成長性可觀，但通路則存在結構性的不平衡。線上市場，奧維雲網數據顯示小米空調去年位居第三，市佔率年增逾 4%， 線下排名 20，市佔率不足 1 個百分點。

小米總裁盧偉冰曾表示，某公司一個產品有 5 個名字，面向不同通路賣不同價格，小米反對這種行為。小米空調就 10 多個點利潤，傳統家電可能需要有 30 個點甚至 40 個點的利潤，這樣一來實體經銷商很難有動力去銷售。

小米的一個應對方法是加大線下直營通路的建設。盧偉冰指出，小米門市好處是沒有淡旺季之分，且門店位置越來越好。到今年底，500 平方公尺的大店將成長至 400 家，門市內一邊放電動車，另一邊陳列手機、空調等產品。

在空調行業，小米像一條鯰魚，攪動市場。雷軍於 2015 年試水空調業務，後找到長虹等廠家代工，推出自家產品。

經過 10 年經營，小米空調成長為格力們的競爭對手，該公司高管援引數據稱小米去年前 11 個月空調銷量，年增率 53%。

進軍中央空調，雷軍團隊也順勢進入前裝市場，將捲起更大風暴。

劉步塵認為，小米汽車、手機等產品對高端中央空調有「提攜」作用。

小米做家電是集團作戰，副總裁許斐以中央空調為例指出，小米空調搭載一塊空氣管理面板，可聯動小米除濕機、空氣凈化器、新風機，四者組成一套全屋空氣管理系統。