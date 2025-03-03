京東搶下大單！小米SU7 Ultra鎖單逾1.5萬 雷軍：保時捷、法拉利等換購車主占逾8成

鉅亨網編譯陳韋廷 綜合報導 2025-03-03 11:50

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在 SU7 Ultra 發表僅三天便賣破 1.5 萬輛後，小米 (01810-HK)創辦人，董事長兼執行長雷軍在周日 (2 日) 晚間直播表示，主要買家有三類人，第一類是賽車愛好者，第二類是互聯網創業者、金融行業從業者、貿易行業人士等，還有很多人是送給妻子、女朋友、男朋友的禮物。

雷軍還說，現在對使用者群體越來越瞭解，SU7 Ultra 車主大部分年齡在三十四、五歲，女性佔比近兩成且持續上升，基本上都買過傳統的豪車。

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在上周四 (2 月 27 日) 晚上的發表會，小米推出新款高性能電動轎跑 SU7 Ultra，人民幣 52.99 萬元的起售價震驚市場，實際售價大幅低於預售價也使得小米 SU7 Ultra 開賣 10 分鐘訂單就突破 6900 輛，兩小時便完成之前 1 萬台的年度目標。此前小米 SU7 Ultra 預售價為 81.49 萬元。

若按照 52.99 萬元的起售價計算，小米 SU7 Ultra 在發佈後 2 天內訂單超過 1.5 萬輛，為小米斬獲近 80 億人民幣訂單。

專家認為，小米之所以達成上述成績，除自身實力過硬與雷軍強大的行銷等內部因素外，還得益於合作夥伴的助力。

小米 SU7 Ultra 上市發佈當天，小米汽車京東官方旗艦店正式開店，涵蓋整車預約試駕、汽車用品銷售、養車服務等多個領域。目前店鋪頁面已上網兩款新品，提供預約試駕及專業諮詢服務。使用者可在小米汽車京東官方旗艦店預約試駕小米 SU7、小米 SU7 Ultra 等車型，並有機會贏取小米 SU7 Ultra 同款模型。

根據官方透露，後續小米汽車生態產品如充電樁、米家車載便攜充放電槍、後備箱收納箱、前風擋遮陽傘及舒適頭枕等，也將相繼在旗艦店陸續上架。

此外，京東上周五 (2 月 28 日) 還聯合小米舉辦「探秘小米移動互聯網產業園」直播活動，展示小米 SU7 Ultra 身上的「黑科技」，並推出抽獎和工廠參觀名額，吸引用戶關注。

值得一提的是，這次小米汽車入駐京東早有預兆。去年 3 月，小米汽車在京東北京總部舉辦了專屬活動，當時雷軍便在朋友圈分享了「小米 SU7 走進京東」的消息。

同年 4 月，小米還與京東聯手打造首個京東米粉節，小米 SU7 以及多款汽車用品在京東汽車網紅試駕中心亮相。

值得注意的是，小米汽車在入駐京東的同時，其天貓官方旗艦店也正式上線，SU7 Ultra 也同步開啟預售試駕活動，此次入駐天貓是小米繼小米家享、手機業務板塊成功入駐後，與天貓再次達成全生態、全通路戰略合作。接下來，雙方將共同推動「人車家全生態」智慧場景在天貓的落地，為消費者打造一站式、全方位的智慧生活體驗。至此，小米汽車已順利入駐京東、天貓兩大主流電商平台，有望將線上訂車業務推向新的高潮。

事實上，小米和京東之間的合作一直以來都非常頻繁。2015 年 5 月，小米與京東商城聯合宣佈，小米的京東自營旗艦店正式上線運營。2018 年，雙方再次升級合作關係，聯合推出「京米計畫」，去年 4 月京東小時達還跟小米宣佈深化戰略合作，隔月京東更直接拿下小米 2000 億大單。

對京東來說，汽車品牌的入駐展現京東在大牌產品上的強大集聚效應，而對小米來說，此次小米汽車入駐京東開店，也是加速其「人車家全生態」戰略落地的關鍵一步，意義重大。