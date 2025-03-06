獨家聯名《哪吒2》火出圈！庫迪咖啡：聯名費貴一些 但CP值很高

鉅亨網編譯陳韋廷 2025-03-06 17:40

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正在熱映的《哪吒 2》又有新成績，除中國觀影人次破 3 億外，145.7 億票房中有 1.65 億來自海外，現居全球影史票房榜第七與全球動畫電影票房第一，而在這波熱潮下，庫迪咖啡成為中國首個與《哪吒 2》合作的現製咖啡品牌，下周一 (10 日) 將開啟周邊預售，並在 17 日上線聯名活動。

雖未透露具體合作金額，但庫迪咖啡策略長李穎波表示，相比傳統 IP 聯名費用肯定要貴一些，但在性價比是很高的。

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至於《哪吒 2》為何選擇牽手庫迪，李穎波指出，庫迪優勢在於門店的縱深性是最強的，在全國各省份超過 300 多個地級市和直管縣都有門店，輻射度很高很廣。 此外，庫迪周邊產品的豐富度以及獲得周邊的門檻高度，在整個行業中都是消費者評價最好的，這些都成為雙方牽手的基礎，最終片方選擇了庫迪。

李穎波表示，事實上，《哪吒 2》的合作要求很高，「我們所有的物料，都需要《哪吒 2》導演組親自去審核，這是個好事情，說明雙方都是有誠意且走心的合作，導演組精益求精，片方一以貫之的認真負責態度也非常讓人敬佩」。

《哪吒 2》帶動電影市場消費的熱度，更透過周邊和聯名產品刺激帶動消費市場的火熱，哪吒帶來的情緒消費價值顯然還將持續下去。

此前有研究報告分析指出，哪吒系列 IP 衍生品收入可能達到人民幣 100 億至 150 億元，IP 總商業價值可能達 300 億至 350 億元，而天貓數據顯示，截至 2 月 10 日，淘寶天貓授權的哪吒周邊商品的銷售額突破 8 千萬人民幣，泡泡瑪特天貓旗艦店哪吒周邊盲盒銷售額突破 3500 萬元。

庫迪與《哪吒 2》聯名活動還將持續數月，作為國產動畫頭部 IP，其「反差萌」形象與庫迪年輕化的品牌定位形成共振，精準觸達 Z 世代群體的情感共鳴。

除聯名活動外，庫迪咖啡還確定今年發展的三大核心店型：咖啡店、店中店和便利店，其中便利店將成為庫迪最新的發力點，目的就是為了更貼近使用者消費市場。

庫迪咖啡便利店的最大外在特徵，就是以咖啡現制飲品為核心，搭售中式面點、便當在內的常規便利店熱食產品，通過統一的門店裝修和佈局，形成強辨識度的特徵。

引入便利店模式後，庫迪內在的一個最大的變化，就是聯營商的服務費降低了，這是目前庫迪收入最大的來源所在。

便利店模式意味著，庫迪不僅在參與咖啡領域的競爭，更與有自己咖啡品牌的羅森、便利蜂等大品牌便利店展開競逐。

庫迪的「店中店」模式，目前只針對 B 端商業夥伴開放，就是把店開在合作夥伴的內部，尤其值得注意的是華萊士，這是萬店以上規模的餐飲品牌中最適合庫迪的公司。此外，5 家萬店以上規模的餐飲品牌分別是正新雞排、絕味鴨脖、蜜雪冰城、肯德基和瑞幸。