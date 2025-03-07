宇樹深圳新公司！辦公室正加緊布置 多位銀行經理上門拜訪

鉅亨網編譯鍾詠翔 2025-03-07 07:30

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中國宇樹科技的一舉一動，都備受市場關注。

據《證券時報》周四（6 日）報導，一則關於宇樹科技在深圳成立新公司的消息引發市場關注。天眼查的資料顯示，深圳天羿科技公司近日成立，法定代表人為周昌慧，註冊資本 10 萬元人民幣，經營範圍含智慧機器人研發、智慧機器人銷售、工業機器人銷售等。

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值得注意的是，股東訊息顯示，該公司由杭州宇樹科技公司全資持股。

宇樹科技在深圳設立的新公司，目前還處於裝修和布置階段，辦公設施、人員等尚未就位。新公司面積不大，目測大約一百平方公尺。

宇樹旗下產品如人形機器人 H1、G1 等，已經在顯眼位置陳列出來。

宇樹科技深圳新公司位於南山區西麗街道智谷園區智谷研發樓 F 棟 23 層，門口玻璃上貼著告示：「非預約人員，嚴禁進入。」

作為當前中國最受關注的科技公司之一，宇樹科技在深圳落腳，自然吸引許多潛在合作客戶關注。

「我昨天聽到宇樹科技來深圳設立新公司的消息，今天就趕過來了，想看看有沒有一些業務合作的可能。」在公司門口，招商銀行深圳分行戰略客戶經理謝卉說。

與謝卉一樣的，還有另外兩名工商銀行南山支行工作人員。

「宇樹科技在深圳成立全資子公司的舉措，具有多方面的積極意義。」天使投資人、資深人工智慧專家郭濤表示，從商業布局角度來看，深圳作為全球科技創新的重要城市，完善產業鏈和龐大市場潛力為宇樹科技提供了得天獨厚的發展環境。

從技術發展角度分析，郭濤說，深圳在人工智慧和機器人領域的研發投入持續加大，創新氛圍濃厚。「宇樹科技落子深圳，可以與當地的科研機構、大學等展開更深入的合作，共同推動具身智慧機器人技術的創新和發展，為公司的長遠發展奠定堅實的技術基礎。」

作為總部位於杭州的公司，宇樹科技並非首次在其他城市設立子公司。天眼查的資料顯示，除了杭州，宇樹科技還在北京、上海、深圳對外投資了三家公司，分別是北京靈翌科技公司、上海高羿科技公司和深圳天羿科技公司。