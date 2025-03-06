DOGE馬斯克再提議：美國郵政服務、美國國鐵應該私有化

鉅亨網編譯許家華 2025-03-06 10:30

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在摩根士丹利舉辦的一次會議上，執掌美國「政府效率部 (DOGE)」的馬斯克 (Elon Musk) 提出了將美國郵政服務 (USPS) 和美國國鐵 (Amtrak) 私有化的建議。

「政府效率部」成立宗旨是向川普總統提供建議，列舉找出浪費的聯邦開支，協助減少美國政府規模。馬斯克表示，所有可以合理私有化的機構都應該進行私有化，包括美國郵政服務和美國國鐵。

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馬斯克承認，這些行動可能需要國會的批准。目前，成立於 1970 年的美國國鐵和美國郵政服務均未對馬斯克的提議發表評論。

上個月，川普總統提到將郵政服務與美國商務部合併的可能性，此舉遭到民主黨的反對，認為此舉將違反聯邦法律。

自 2007 年以來，美國郵政服務面臨財務困難，累計虧損超過 1000 億美元，其中在截至 9 月 30 日的 12 個月內虧損達到 95 億美元。不過，該機構在本月早些時候報告了第四季度盈利 144 百萬美元。自 1997 年以來，電子郵件的興起對美國郵政服務造成了重大影響，第一類郵件的郵寄量下降了 80%，使郵寄量降至自 1968 年以來的最低點。

另一方面，美國國鐵在 12 月報告其客運量首次超過 2019 年 COVID-19 疫情前的水準，達到創紀錄的 3280 萬次客運。儘管如此，美國國鐵在截至 9 月 30 日的 12 個月內報告調整後的營運虧損為 7.05 億美元，比 2023 年減少了 9%。