馬斯克要求全美公務員回報工作摘要 否則解聘 美人事局：沒事 甭理他

鉅亨網編譯許家華 2025-02-25 12:37

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美國「政府效率部 (DOGE)」領導人馬斯克上爭末要求美國聯邦僱員回報自身過去一週工作表現，引發部分機關激烈反彈，美國人事管理局 (OPM) 24 日表示，員工可以忽略該封電子郵件，也不會因此被解雇。

綜合路透社和法新社報導，馬斯克（Elon Musk）指示美國 230 萬名聯邦公務員，在當地時間 24 日午夜 11 點 59 分前提供他們上周工作內容的 5 點摘要，且警告收信人，倘若未回覆電子郵件的話可能飯碗不保。

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強烈的措辭激發眾怒，更令人質疑這位世界首富在美國總統川普縮減政府預算的過程中，是否擁有過大權限。

但隨著期限將截止，馬斯克似乎承認他的計畫窒礙難行。

他在自家社群平台 X 上發文說：「該信的要求非常簡單，因為只要輸入一些字然後按寄出，就能通過測試！然而，許多人甚至沒有通過這項蠢測試，某些情況甚至是主管直接鼓吹下屬 (不回覆)。」

根據一封司法部的內部郵件，美國人事管理局 24 日告訴各聯邦機構的人力資源官員，員工不會因為沒有回覆馬斯克的郵件而被開除，員工也不需要回覆。

這份備忘錄表示，回覆這封信是自願性的，並敦促員工不要在回覆中分享機密或敏感資訊。這是批評馬斯克行動的人所擔憂的。

即便如此，一些機關仍敦促他們的職員回覆。總務署（GSA）消息人士透露，一名高層告訴員工，即使這是自願性，總務署仍鼓勵員工回覆該信。

人事管理局代理局長寄信給局內人員時也有類似說法，內容提到「強烈鼓勵」他們回覆。

部分聯邦機關要求員工「至少暫時」忽略馬斯克的信件，使得原本就很焦慮的員工感到更加混亂。這些機關包括國防部，國防部通知人員「暫停對人事管理局的一封題為『你過去一周做了什麼』的郵件做出任何回應」。

川普政府派到聯邦調查局（FBI）、國務院和國家情報總監辦公室（ODNI）的官員也指示員工不要直接回覆。

美國衛生及公共服務部在電郵中告訴員工，如果他們選擇回覆，應該保持一般性的回答，不應透露具體藥品或他們正在從事的合約，「假設你所寫的內容會被外國惡意分子看到，然後相應地調整你的回覆內容」。

白宮和人事管理局沒有回應置評請求。