白宮官員爆料：DOGE負責人不是馬斯克 而是有醫療背景的「她」

鉅亨網編輯林羿君 2025-02-26 10:50

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白宮表示，政府效率部（DOGE）的負責人並非馬斯克，而是 Amy Gleason 這位鮮為人知的女性官員。

據稱，Gleason 是一位醫療保健技術高管，目前擔任 DOGE 的代理管理人。在 25 日披露這一消息之前，記者們不斷詢問白宮：誰在負責管理 DOGE，但白宮一直拒絕透露。

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這項安排意味著，儘管馬斯克正在監督並似乎在指揮 DOGE 的行動，但他不是 DOGE 的法定負責人。一個政府機構負責人的身分竟然對外保密，這種情況並不常見。

DOGE 的作為包括大規模裁員、取消政府合約、試圖裁撤聯邦機構，已經引發一些法律糾紛，其中的核心是馬斯克與 DOGE 的官方關係。

在其中一項訴訟中，美國地區法官 Colleen Kollar-Kotelly 在周一的法庭聽審中問道，「馬斯克先生在這一切中到底是什麼身份？」。司法部的律師回應稱，雖然馬斯克是川普的顧問，但他無法確認 DOGE 管理人的身份，甚至無法確認是否有這樣的管理人。該名律師也無法透露 DOGE 是否為官方政府機構。

白宮在最近的一份法庭文件中表示，馬斯克是總統川普的高級顧問，但不是 DOGE 員工。身為總統的白宮顧問，而不是 DOGE 的正式僱員，馬斯克的建議可能會受到行政特權的保護，他的通訊不受《資訊自由法》的約束。

然而，公開代表 DOGE 的並非 Gleason，而是馬斯克。馬斯克與川普一同在橢圓辦公室談論削減成本的舉措，並在社群平台 X 上發布有關 DOGE 計畫的消息，包括威脅解僱不遵從其要求的聯邦工作人員。

在 LinkedIn 頁面上，Gleason 將自己標識為美國 DOGE 服務（US DOGE Service）的一名高級顧問。該機構是白宮內負責技術改進的機構，最初由前總統歐巴馬創立，名為美國數位服務（US Digital Service），後來由川普更名。