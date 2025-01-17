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鉅亨速報 - Factset 最新調查：BeOne Medicines Ltd Sponsored ADR(ONC-US)EPS預估上修至-5.44元，預估目標價為289.70元

鉅亨網新聞中心 2025-01-17 22:15


根據FactSet最新調查，共25位分析師，對BeOne Medicines Ltd Sponsored ADR(ONC-US)做出2024年EPS預估：中位數由-5.54元上修至-5.44元，其中最高估值-3.75元，最低估值-6.8元，預估目標價為289.70元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2024年2025年2026年2027年
最高值-3.75(-3.75)3.998.1113.54
最低值-6.8(-6.8)-4.68-1.33.73
平均值-5.34(-5.39)-0.43.68.91
中位數-5.44(-5.54)-0.083.519.19

市場預估營收

預估值2024年2025年2026年2027年
最高值38.23億52.55億67.77億87.80億
最低值35.12億41.20億49.31億58.14億
平均值37.08億46.87億56.65億69.69億
中位數37.20億46.47億56.23億63.47億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年
EPS-19.13-15.23-19.43-8.45
營業收入3.09億11.76億14.16億24.59億

詳細資訊請看美股內頁：
BeOne Medicines Ltd Sponsored ADR(ONC-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSONC

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