鉅亨速報 - Factset 最新調查：BeOne Medicines Ltd Sponsored ADR(ONC-US)EPS預估上修至-5.44元，預估目標價為289.70元
鉅亨網新聞中心 2025-01-17 22:15
根據FactSet最新調查，共25位分析師，對BeOne Medicines Ltd Sponsored ADR(ONC-US)做出2024年EPS預估：中位數由-5.54元上修至-5.44元，其中最高估值-3.75元，最低估值-6.8元，預估目標價為289.70元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|-3.75(-3.75)
|3.99
|8.11
|13.54
|最低值
|-6.8(-6.8)
|-4.68
|-1.3
|3.73
|平均值
|-5.34(-5.39)
|-0.4
|3.6
|8.91
|中位數
|-5.44(-5.54)
|-0.08
|3.51
|9.19
市場預估營收
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|38.23億
|52.55億
|67.77億
|87.80億
|最低值
|35.12億
|41.20億
|49.31億
|58.14億
|平均值
|37.08億
|46.87億
|56.65億
|69.69億
|中位數
|37.20億
|46.47億
|56.23億
|63.47億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|EPS
|-19.13
|-15.23
|-19.43
|-8.45
|營業收入
|3.09億
|11.76億
|14.16億
|24.59億
詳細資訊請看美股內頁：
BeOne Medicines Ltd Sponsored ADR(ONC-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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