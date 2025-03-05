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鉅亨速報 - Factset 最新調查：Smith & Nephew plc - ADRSNN-US的目標價調降至30.55元，幅度約3.43%

鉅亨網新聞中心 2025-03-05 20:15


根據FactSet最新調查，共16位分析師，對Smith & Nephew plc - ADR(SNN-US)提出目標價估值：中位數由31.63元下修至30.55元，調降幅度3.43%。其中最高估值35.43元，最低估值25.24元。

綜合評級 - 共有18位分析師給予Smith & Nephew plc - ADR評價：積極樂觀9位、保持中立9位、保守悲觀0位。

Smith & Nephew plc - ADR今(5日)收盤價為29.97元。近5日股價上漲3.43%，標普指數下跌2.97%股價漲幅表現優於大盤。

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


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美股SNN市場預估目標價

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Smith & Nephew plc - ADR29.971.08%

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