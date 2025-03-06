瑞銀：中國被美加徵20%關稅拖累企業盈利0.2% 若加徵60%GDP將下滑1.5%

鉅亨網記者張韶雯 台北 2025-03-06 11:03

‌



川普於簽署行政令，將所有中國進口商品的關稅從 10% 提高到 20%。瑞銀針對內部分析師調研，瞭解他們對約 400 檔中國股票受到潛在影響的估計，若額外徵收 20% 的全面關稅，估計美國市場貢獻了上市公司收入的 3% 左右，所有公司的盈利將減少 0.2%，股價上，出口導向型行業會下挫最深。

瑞銀投資銀行中國股票策略研究主管王宗豪指出，機械、白電、運動服裝 OEM、生物技術和科技硬體是受影響最大的行業。由於 MSCI 中國指數自上週五以來回檔約 3%，充分反映了本輪關稅的影響，但市場尚未反映對中國進一步加徵關稅或全球關稅情景。

‌



2018 年每次出台新關稅時，股市平均下跌 2%。這一次，市場的反應似乎也類似，MSCI 中國指數自週五以來下跌 3%，因為美國明確將對中國進口商品加徵 10% 的關稅。從歷史上看，額外的關稅上調都可能導致市場進一步回撤。

此外，隨著美國對其他國家徵收關稅，同時美國進口商品承擔了報復性關稅，全球關稅情景的可能性有所提高 ，按瑞銀之前的情景分析，若美國對全球加徵關稅 10%，中國加徵關稅 60% 顯示，全球 GDP 增長放緩和估值倍數下降可能導致 MSCI 中國指數下跌 20%。

瑞銀的調研表明，盈利風險最大的行業包括機械、寵物用品、運動服裝 OEM、生物技術和科技硬體。從股價角度來看，2018 年大多數出口導向型行業，包括機械、科技硬體和家電類股會下滑，而由於政府鼓勵加快醫院建設，醫療設備是當時唯一表現較好的行業。