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〈台幣〉因應川普警告 亞幣轉強 收升9.7分至32.816元

鉅亨網記者王莞甯 台北 2025-03-05 17:33

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新台幣今日強彈9.7分。(鉅亨網資料照)

美國總統川普警告日本和中國不能操控匯率，更放話要以關稅反制匯率操縱國，令主要亞幣走強，新台幣今 (5) 日強勁反彈，終場收在 32.816 元，升值 9.7 分，台北外匯經紀公司成交值 10.32 億美元。

新台幣今日以 32.85 元、升值 6.3 分開出後，最高來到 32.796 元，升值多達 1.17 角，終場收在 32.816 元，升值 9.7 分，全日高低價差 9.6 分。


觀察主要亞幣，日元韓元升值逾 0.3%，新台幣升 0.3%，人民幣和星元升 0.1%，港幣處平盤左右。

川普警告將對採貨幣貶值手段的國家徵收關稅予以制裁，尤其強調，已向日本和中國領導人提到不能繼續操控匯率，中央銀行外匯局長蔡烱民認為，人民幣日元都是主要的國際貨幣，這也符合美國的政策。

蔡烱民強調，這二年央行都是在匯市阻貶，是基於新台幣波動大時才進場調節，沒有匯率操作的問題。

至於匯市近期的波動，蔡烱民認為，很難用很短期的變化做評估判斷，若從去年 9 月底市調預期川普會當選的情形來看，其實這段時間來新台幣貶值幅度和人民幣差不多，新台幣波動在亞幣中，仍屬居中。

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川普關稅匯率美元日元人民幣

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