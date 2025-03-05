〈台幣〉因應川普警告 亞幣轉強 收升9.7分至32.816元

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川普警告將對採貨幣貶值手段的國家徵收關稅予以制裁，尤其強調，已向日本和中國領導人提到不能繼續操控匯率，中央銀行外匯局長蔡烱民認為， 人民幣 和 日元 都是主要的國際貨幣，這也符合美國的政策。

至於匯市近期的波動，蔡烱民認為，很難用很短期的變化做評估判斷，若從去年 9 月底市調預期川普會當選的情形來看，其實這段時間來新台幣貶值幅度和人民幣差不多，新台幣波動在亞幣中，仍屬居中。