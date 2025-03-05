川普關稅引發報復 歐洲股市全黑情勢嚴峻

鉅亨網新聞中心 2025-03-05 13:31

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中國、加拿大及墨西哥宣布對美國關稅採取報復性措施，歐洲恐遭成為下個目標，歐洲股市週二 (4 日) 全面收嘿。

包括，西班牙 IBEX35 指數、義大利富時 MIB 指數、德國 DAX 指數、歐洲斯托克 50 指數均跌超 2%，法國 CAC40 指數跌超 1%。

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分析師認為，此輪下跌主要受美國新關稅政策，及川普下令全面暫停對烏克蘭所有軍事援助的影響。

川普對加拿大、墨西哥和中國關稅如期生效，加拿大宣布對美國進行大規模關稅反擊，中國則對部分美國出口商品徵收高達 15% 的關稅。

同時，由於擔心美國經濟放緩，交易者紛紛加碼押注聯準會 (Fed) 將降息，也加重了全球股市的跌勢。

位於巴黎的 Optigestion 基金經理 Nicolas Domont 表示：「我們正處於一個下行市場，並不知道何時會停止。這並不是災難性的，但我們仍在等待一些好消息。」

另一方面，白宮傳出消息稱，川普下令全面暫停對烏克蘭所有軍事援助，直到他確定澤連斯基表現出對「達成俄烏和平協議的誠意」。

川普稍早對烏克蘭總統澤倫斯基發起了新一輪攻擊，以回應他「戰爭結束仍然非常非常遙遠」的說法。川普表示，「這是最糟糕的聲明」，並警告「美國不會再忍受太久了！只要美國繼續支持，這個人（澤連斯基）就不會想要和平。」

針對美方暫停軍援的決定，烏克蘭總理回應：「美國的軍事援助對烏克蘭至關重要，烏克蘭將繼續透過所有可能的管道開展外交工作」