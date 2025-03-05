〈日股收盤〉美對加墨關稅可望部分豁免 日經回穩、汽車股歡呼

鉅亨網編輯林羿君 綜合報導 2025-03-05 15:18

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美國可望對加拿與和墨西哥提出部分關稅豁免，日經 225 指數 (NKY) 周三 (5 日) 止跌回穩，終場小漲. 23% 或 87.06 點，報 37,418.24 點。

東證指數 TOPIX(TPX) 終場漲 0.3% 或 8.03 點，報 2,718.21 點。

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美國商務部長盧特尼克 4 日暗示，川普政府最快可能在當地時間 5 日宣布一項針對加拿大和墨西哥輸美商品的關稅減免方案，豁免屬於北美自由貿易協定範疇的商品。

路透社引述消息人士報導，川普政府現在正在考慮讓美墨加貿易協議涵蓋的產品，可以豁免這次的懲罰性關稅，重點就是解決汽車業的問題。而對加拿大石油能源產品課徵 10% 懲罰性關稅的作法，也可能撤銷。

受到上述消息激勵，豐田股價大漲 3.49%，本田上漲 2.14%，日產汽車上漲 1.62%。