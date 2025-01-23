川普多次放話要「強取豪奪」運河 巴拿馬告上聯合國！

鉅亨網編譯鍾詠翔 2025-01-23 10:10

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在美國新任總統川普反覆提到要奪回巴拿馬運河後，巴拿馬政府告上聯合國，並指出任何武力威脅都違反規則。

據《法新社》周三（22 日）報導，在致聯合國秘書長古特雷斯（António Guterres）的一封信中，巴拿馬政府援引《聯合國憲章》的一項條款，指出這項條款禁止任何會員國針對另一個會員國的領土完整或政治獨立「施加武力或武力威脅」。

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巴拿馬還敦促古特雷斯將此事提交聯合國安理會，但沒要求召開會議。

此外，該信件還同時附上了巴拿馬總統穆利諾的一份聲明。他在這份聲明中指出，他代表國家和人民，完全拒絕川普在就職演講中關於巴拿馬和巴拿馬運河的言論。

「運河現在和將來都是巴拿馬的，就其永久中立而言，運河的管理仍將由巴拿馬控制。巴拿馬是在聯合國提醒川普不應威脅使用武力。」他寫道。

川普多次聲稱巴拿馬運河是美國重要國家資產，並威脅稱要採取措施，收回巴拿馬運河控制權，甚至不惜武力奪取。

川普說：「我國把它交給了巴拿馬，現在我國要把它拿回來。我國受到了非常惡劣的對待，巴拿馬違背了承諾。」

目前尚不清楚川普會如何尋求重新獲得運河控制權，但根據國際法，他沒有追索權。

穆利諾也多次提及，巴拿馬運河及其毗鄰區域永遠屬於巴拿馬，巴拿馬的主權和獨立不容談判。哥倫比亞、智利、墨西哥、委內瑞拉等拉美國家隨後陸續表態，支持巴拿馬捍衛運河主權。

巴拿馬運河每年允許多達 14,000 艘船隻通過，佔全球海運貿易 2.5%，對美國從亞洲進口的貨櫃船以及美國出口液化天然氣等大宗商品至關重要。

追溯歷史，美國確實是這條運河的主要建造者，並管理運河周圍領土幾十年。但美國和巴拿馬在 1977 年簽署了兩項協議，為巴拿馬完全控制運河鋪平了道路。經過一段時間的聯合管理，美國於 1999 年移交運河控制權。