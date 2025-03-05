「關稅造成的小干擾是可以接受的」 川普：4月2日起 美將對陸印歐徵報復性關稅

鉅亨網編譯陳韋廷 綜合外電 2025-03-05 12:10

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美國總統川普周二 (4 日) 在國會發表演說時表示，美國 4 月 2 日起將對美國商品徵收過高關稅的國家徵收報復性關稅。

川普在這場「類國情咨文」中說：「數十年來，其他國家一直對我們徵收關稅，現在輪到我們開始對其他國家徵收關稅了。平均而言，歐盟、中國、巴西、印度和無數其他國家向我們徵收的關稅比我們向他們徵收的關稅高得多。這非常不公平。印度向我們徵收 100％的關稅。這個制度對美國不公平，從來就不公平。

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他接著說道：「4 月 2 日，對等關稅開始生效，無論他們向我們徵收什麼稅，我們都會向他們徵稅。如果他們用非貨幣性關稅把我們擋在他們的市場之外，那麼我們也會用非貨幣性壁壘把他們擋在我們的市場之外。」

川普在這場國會聯席會議上還說，美國不打算再容忍不平等的貿易條件。「如果其他國家不讓我們進入他們的市場，我們也會同等以待。我們將拿到數兆美元，創造前所未有的就業機會。」他並指出，新政策旨在保護國內生產和美國經濟。

但川普也承認自己新的高關稅政策將造成「一點干擾」，但為了獲得他所承諾的積極貿易政策最終帶來的好處，這是值得的。「肯定會有一點干擾，但我們可以接受，不會太多。關稅是為了讓美國再次富裕、讓美國再次偉大且它正在發生，而且很快就會發生。」

在川普發表上述言論數小時前，美國對加拿大和墨西哥徵收 25% 的關稅措施生效，美股也連續第二天暴跌。