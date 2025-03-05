商業傳奇也插旗！大馬郭鶴年家族 砸百億美元布局AI資料中心

鉅亨網編輯林羿君 綜合報導 2025-03-05 11:13

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馬來西亞的柔佛州正迅速成為資料中心重鎮，吸引國內外大型企業的巨額投資，包括大馬首富、商業傳奇郭鶴年 (Robert Kuok) 家族。郭鶴年之孫郭孟維 (Kuok Meng Wei) 計畫在該區投資 10 億美元，打造 AI 資料中心；未來 5 年內將再投資 90 億美元，在亞洲其他區域興建資料中心。

由郭孟維領導的 K2 Strategic(郭氏集團子公司)計劃在柔佛士年納科技園 (Sedenak Tech Park) 一塊面積 700 英畝的土地，興建一座 60 兆瓦人工智慧資料中心，預計耗資 10 億美元。

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K2 Strategic 另計劃於未來 5 年內再投資 90 億美元，在馬國、印尼與泰國興建資料中心。該公司的長遠目標，是將資料中心容量，從目前的 120MW 提高 10 倍，至 2030 年時達成 1200 兆瓦目標。

郭孟維的祖父郭鶴年曾被《富比士》譽為全球最精明的商人，郭孟維近期接受《富比士》訪問時表示，其祖父依然對經商充滿熱忱，亦緊密關注商界的發展動態。

他透露，當郭鶴年從媒體報導中得知不少全球大型外資企業在馬來西亞投資資料中心之後，便向他了解這個發展趨勢，並讓現年 41 歲的郭孟維，領軍投資這個新興領域。

郭孟維表示，「資料中心是我們幾十年來見過的最炙手可熱的行業」。

市場分析師預測，隨著柔佛州陸續迎來大型資料中心進駐，未來 4 年可望取代新加坡成為亞洲資料中心。目前，馬來西亞有超過 1 千兆瓦 (GW) 的發電容量正在建設中，預計將在未來兩年內完工。