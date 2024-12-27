川普揚言收回運河！巴拿馬總統強硬重申：絕無談判餘地 陸未干涉運河運作

鉅亨網編譯陳韋廷 綜合報導 2024-12-27 14:22

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繼上周日 (22 日) 發表談話駁斥川普要收回巴拿馬運河言論後，巴拿馬總統穆利諾周四 (26 日) 重申巴拿馬運河主權屬於巴拿馬，絕不存在任何重新談判的餘地。巴拿馬運河如今由巴拿馬人自主管理，通行費標準制定程序公開透明，不會給美國船隻單獨降價。

穆利諾在回覆中國《新華社》記者提問時表示，美國在控制巴拿馬運河時給予巴拿馬的經濟補償微乎其微。巴拿馬人付出數代人的努力才成功收回運河主權，美國準總統川普關於「收回」運河的言論無視歷史事實。

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穆利諾認為，川普發表相關言論純粹是出自「地緣政治的恐懼」，並提醒川普稱巴拿馬運河與美國經濟緊密相連，保障運河正常運行對美國貿易至關重要。

穆利諾強調，巴拿馬運河通行費標準制定程序公開透明，不會給美國船隻單獨降價。運河的使用費並不是根據大洋間航道的「總統或管理者一時興起設定的」，而是根據長期建立的「公共與開放程序」制定的。

穆利諾還說，中國絕對沒有干預或參與和巴拿馬運河有關的任何事務。

美國是巴拿馬運河主要用戶，佔貨運量的 74%，其次是中國大陸，佔 21%。

川普近日多次聲稱運河是「美國重要國家資產」，威脅美國將「收回」巴拿馬運河。穆利諾上周日就此發表聲明回應表示，巴拿馬運河及其毗鄰區域永遠屬於巴拿馬，巴拿馬的主權和獨立不容談判。