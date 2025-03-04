近四年來港股最大規模融資 比亞迪配股籌資435億港元

鉅亨網編譯鍾詠翔 綜合報導 2025-03-04 10:40

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中國電動車大廠比亞迪 (002594-CN) 周二（4 日）在港交所發布公告，稱成功完成一項大規模港股配售，籌資總額達 435 億港元（56 億美元），是近四年來香港股市最大規模融資。

據《華爾街見聞》報導，比亞迪公告稱，本公司和配售代理於 2025 年 3 月 3 日（收市時間後）訂立配售協議。配售股份將根據一般授權配發及發行。假設配售股份全數配售，配售所得款項總額預計約 435.09 億港元，於扣除傭金和估計費用後，配售所得款項淨額預估約 433.83 億港元。

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比亞迪計劃將新籌集的資金用於多個關鍵領域，包括擴大海外業務、投資研發、補充營運資金以及一般企業用途。

比亞迪此次配售共發行 1.298 億股新 H 股，相當於現有已發行 H 股 11.82%，已發行股份總數 4.46%。每股定價為 335.20 港元，較周一收盤價折價 7.8%，處於交易營銷價格區間低端。

值得注意的是，此次配售規模較比亞迪最初計劃的 1.18 億股增加了 10%。比亞迪完成配售後，A 股比率將從 62.26% 降至 59.60%，H 股從 37.74% 升至 40.40%。

此次融資是自 2021 年美團通過增發和可轉換債券籌集資金以來，香港股市最大規模融資。此次配售成功，不僅為比亞迪提供強大資金支持，也增強了市場對中國股票的樂觀預期。

花旗集團分析師 Jeff Chung 表示：「我們視此次股權融資為積極之舉。」《彭博》行業研究分析師 Joanna Chen 也指出，此次配售將有助於比亞迪加速海外工廠建設，在關稅風險不斷升高的背景下，這顯得更加迫切。