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鉅亨速報 - Factset 最新調查：巴西石油(PBR-US)EPS預估下修至2.31元，預估目標價為17.00元

鉅亨網新聞中心 2024-12-14 00:15


根據FactSet最新調查，共13位分析師，對巴西石油(PBR-US)做出2024年EPS預估：中位數由2.38元下修至2.31元，其中最高估值3.35元，最低估值1.78元，預估目標價為17.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2024年2025年2026年2027年
最高值3.35(3.35)3.73.732.98
最低值1.78(1.78)2.042.122.83
平均值2.41(2.42)2.942.992.91
中位數2.31(2.38)3.052.942.91

市場預估營收

預估值2024年2025年2026年2027年
最高值963.57億962.95億1,052.81億978.54億
最低值758.53億664.18億715.02億792.42億
平均值879.28億857.47億892.20億898.23億
中位數884.01億882.06億895.67億923.74億

歷史獲利表現

項目2019年2020年2021年2022年2023年
EPS1.560.213.035.593.83
營業收入766.19億527.45億838.87億1,241.66億1,025.04億

詳細資訊請看美股內頁：
巴西石油(PBR-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSPBR

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