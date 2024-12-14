鉅亨速報 - Factset 最新調查：巴西石油(PBR-US)EPS預估下修至2.31元，預估目標價為17.00元
鉅亨網新聞中心 2024-12-14 00:15
根據FactSet最新調查，共13位分析師，對巴西石油(PBR-US)做出2024年EPS預估：中位數由2.38元下修至2.31元，其中最高估值3.35元，最低估值1.78元，預估目標價為17.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|3.35(3.35)
|3.7
|3.73
|2.98
|最低值
|1.78(1.78)
|2.04
|2.12
|2.83
|平均值
|2.41(2.42)
|2.94
|2.99
|2.91
|中位數
|2.31(2.38)
|3.05
|2.94
|2.91
市場預估營收
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|963.57億
|962.95億
|1,052.81億
|978.54億
|最低值
|758.53億
|664.18億
|715.02億
|792.42億
|平均值
|879.28億
|857.47億
|892.20億
|898.23億
|中位數
|884.01億
|882.06億
|895.67億
|923.74億
歷史獲利表現
|項目
|2019年
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|EPS
|1.56
|0.21
|3.03
|5.59
|3.83
|營業收入
|766.19億
|527.45億
|838.87億
|1,241.66億
|1,025.04億
詳細資訊請看美股內頁：
巴西石油(PBR-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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