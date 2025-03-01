鉅亨速報 - Factset 最新調查：第一太陽能(FSLR-US)EPS預估下修至18.31元，預估目標價為251.50元
鉅亨網新聞中心 2025-03-01 06:15
根據FactSet最新調查，共30位分析師，對第一太陽能(FSLR-US)做出2025年EPS預估：中位數由18.6元下修至18.31元，其中最高估值23.17元，最低估值15.5元，預估目標價為251.50元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|23.17(23.17)
|31.38
|35.16
|36.89
|最低值
|15.5(15.5)
|16.8
|14.76
|24.14
|平均值
|18.59(18.8)
|26.04
|28.89
|29.97
|中位數
|18.31(18.6)
|26.51
|29.13
|29.43
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|57.25億
|71.96億
|78.43億
|86.94億
|最低值
|51.24億
|59.57億
|58.24億
|52.48億
|平均值
|54.89億
|65.90億
|71.78億
|70.74億
|中位數
|55.33億
|66.09億
|72.59億
|71.91億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|3.73
|4.38
|-0.41
|7.74
|12.02
|營業收入
|27.11億
|29.23億
|26.19億
|33.19億
|42.06億
詳細資訊請看美股內頁：
第一太陽能(FSLR-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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