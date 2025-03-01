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鉅亨速報 - Factset 最新調查：第一太陽能(FSLR-US)EPS預估下修至18.31元，預估目標價為251.50元

鉅亨網新聞中心 2025-03-01 06:15


根據FactSet最新調查，共30位分析師，對第一太陽能(FSLR-US)做出2025年EPS預估：中位數由18.6元下修至18.31元，其中最高估值23.17元，最低估值15.5元，預估目標價為251.50元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值23.17(23.17)31.3835.1636.89
最低值15.5(15.5)16.814.7624.14
平均值18.59(18.8)26.0428.8929.97
中位數18.31(18.6)26.5129.1329.43

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值57.25億71.96億78.43億86.94億
最低值51.24億59.57億58.24億52.48億
平均值54.89億65.90億71.78億70.74億
中位數55.33億66.09億72.59億71.91億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS3.734.38-0.417.7412.02
營業收入27.11億29.23億26.19億33.19億42.06億

詳細資訊請看美股內頁：
第一太陽能(FSLR-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSFSLR

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