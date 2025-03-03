環時：中國正在研究反制措施 抵制川普再次加徵關稅

鉅亨網編譯鍾詠翔 2025-03-03 11:49

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美國總統川普宣布要在 3 月 4 日對中國加徵關稅，據《環球時報》周一（3 日）報導，可靠消息人士透露，中國政府正在研究擬定反制措施，可能包括關稅和一系列非關稅措施。

據《環球時報》披露，中國政府對原產於美國的農食產品加徵關稅，被列入反制措施的可能性很高。

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上述人士還說，如果美方堅持再次單邊加徵關稅，並正式公布相關措施，中方將堅決展開強而有力的反制。

美方放話 3 月 4 日起以芬太尼為由對中國輸美產品再加徵 10% 關稅，中方已對此表示堅決反對。

中國商務部新聞發言人上周五在答記者問中說，中國是世界上禁毒政策最嚴格、執行最徹底的國家之一，積極與美國等國家展開禁毒國際合作。美方卻始終無視客觀事實。

中國商務部新聞發言人稱，此前美方以芬太尼等為由對中國加徵 10% 關稅，這次又威脅再次加徵關稅。這種行為純屬「甩鍋推責」，無益於解決自身問題，還會加劇美國企業和消費者負擔，破壞全球產業鏈穩定。