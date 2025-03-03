環時：中國正在研究反制措施 抵制川普再次加徵關稅
鉅亨網編譯鍾詠翔 2025-03-03 11:49
美國總統川普宣布要在 3 月 4 日對中國加徵關稅，據《環球時報》周一（3 日）報導，可靠消息人士透露，中國政府正在研究擬定反制措施，可能包括關稅和一系列非關稅措施。
據《環球時報》披露，中國政府對原產於美國的農食產品加徵關稅，被列入反制措施的可能性很高。
上述人士還說，如果美方堅持再次單邊加徵關稅，並正式公布相關措施，中方將堅決展開強而有力的反制。
美方放話 3 月 4 日起以芬太尼為由對中國輸美產品再加徵 10% 關稅，中方已對此表示堅決反對。
中國商務部新聞發言人上周五在答記者問中說，中國是世界上禁毒政策最嚴格、執行最徹底的國家之一，積極與美國等國家展開禁毒國際合作。美方卻始終無視客觀事實。
中國商務部新聞發言人稱，此前美方以芬太尼等為由對中國加徵 10% 關稅，這次又威脅再次加徵關稅。這種行為純屬「甩鍋推責」，無益於解決自身問題，還會加劇美國企業和消費者負擔，破壞全球產業鏈穩定。
中國商務部新聞發言人強調，希望美方不要一錯再錯，儘快回到通過平等對話妥善解決分歧的正確軌道。如果美方一意孤行，中方將採取一切必要反制措施，捍衛自身合法權益。
- 2025掌握債券投資契機主動 + 靈活
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- 川普又要對中國加徵關稅 專家：中國反擊會留有餘地
- 俄羅斯建議美方恢復直飛航班 俄外交部：新任駐美大使近期赴任
- 川普下令！展開新一輪進口木材調查 270天內完成
- 抗議馬斯克「干政」全美多地爆發抵制特斯拉示威活動
上一篇
下一篇