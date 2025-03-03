烏克蘭總統表態稱願意辭職！牛彈琴：美國準備搞掉澤倫斯基

鉅亨網編譯鍾詠翔 綜合報導 2025-03-03 09:30

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具中國官方背景微信公眾號「牛彈琴」周一（3 日）表示，種種跡象表明，美國準備搞掉烏克蘭總統澤倫斯基了。

美國總統國家安全事務助理華爾茲周日接受《CNN》採訪時很直白地說了一句話：「我國需要一個能夠打交道的領袖，一個最終與俄羅斯打交道的領袖，一個結束這場戰爭的領袖。」

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華爾茲還說：「如果澤倫斯基總統的個人動機或政治動機，與結束這個國家的戰鬥明顯不同，那麼我認為我們面臨著一個真正的問題。」

什麼意思？

《CNN》的解讀：美國支持烏克蘭新高層。

換句話說，川普對澤倫斯基徹底失望，打算搞掉他，換另一個聽話的人了。

澤倫斯基周日在接受採訪時表示，若烏克蘭可以加入北約（NATO），他願意辭職。他還說，假如相關各方都準備好，那麼烏克蘭會簽署礦產協議。

事實上，澤倫斯基曾在 2 月 23 日表態，如果能帶來和平，他願意辭去總統職務，或者用他辭職換取烏克蘭加入北約。

對此「牛彈琴」提出以下三點看法：

第一、英法振臂一呼，但美國不屑一顧。

英國和法國別無他法，從地緣政治和道義上，只能繼續支持烏克蘭。

德國在哪裡？

其實德國總統蕭茲也去了峰會，但安排在一個靠邊的位置，如果不是他自己發的帶角度的照片，人們都找不到德國總理。

可能他是德國看守總理，馬上就要下台，英法也不重視了。

政治就是這麼殘酷。

更殘酷的是美國。歐洲人心急如焚，烏克蘭舉國悲憤。但川普，瀟灑去度周末，鶯歌燕舞去了。

歐洲討論出了四點共識，但歐洲發現還是得去找美國，得美國同意才能執行。

這就是當下國際政治的現實。

第二、澤倫斯基，可能開始倒計時了。

華爾茲已公開放出聲來，搞掉澤倫斯基。就是這麼簡單，就是這麼直接，就是這麼霸道。

澤倫斯基在白宮的硬剛，讓世界看到了喜劇演員血性的一面；但對他本人來說，這是一個不祥的預兆。

真的，也挺為澤倫斯基掬一把淚。三年前，何其風流倜儻；三年後，受盡各種屈辱。人家，好歹也是一國領導人。

全身而退，海外流亡，都是不錯的結局；更大的可能，他將成為一個歷史悲劇。

歐洲，能保得住澤倫斯基嗎？

第三、烏克蘭，究竟向何處去？

總覺得是一個悲劇。

現在感覺烏克蘭求著美國簽瓜分國內礦產的協議，美國都冷冷拒絕。川普的竹槓，肯定更敲得烏克蘭能脫幾層皮。

俄烏雙方肯定會停戰，川普肯定會宣布勝利，是他締造了和平。