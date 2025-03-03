美國商務部長擬調整GDP計算方式 經濟學家警告數據恐失真

鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導 2025-03-03 15:20

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美國商務部長盧特尼克 (Howard Lutnick) 周日 (2 日) 表示，計畫將政府支出從 GDP 報告中剔除，但並未說明具體實施時間。此舉引發經濟學家擔憂，認為可能導致數據波動，難以真實反映經濟狀況。

盧特尼克在接受福克斯新聞採訪時指出，歷來各屆政府都會操縱 GDP，將政府支出納入其中。他認為，應將政府支出從 GDP 中分離，以提高透明度。

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盧特尼克被問及，他是否擔心川普政府的政策，包括對進口商品徵收關稅，以及透過大幅削減開支和大規模裁員來縮減政府規模的努力會將經濟推向衰退。

盧特尼克說：「不，不，不會。」

然而，經濟學家對此提出警告，認為改變現行的國民帳戶結構，將使 GDP 變得非常不穩定，難以清楚了解經濟的健康狀況，反而會帶來更多不確定性。

洛約拉馬利蒙特大學金融與經濟學教授 Sung Won Sohn 表示，此舉可能不受股市和金融市場歡迎。此外，若剔除政府支出，美國經濟的表現將無法與其他國家進行比較。

Sohn 進一步解釋，長期而言，經濟成長將變得更加不穩定。當經濟放緩或衰退時，政府通常會增加支出。若將政府支出從 GDP 中剔除，將扭曲數據，因為在 GDP 計算中，政府生產力被假設為零。他強調，維持現行體系至關重要，因為需要進行比較，了解目前經濟表現與過去的差距，並從錯誤中學習。

目前，美國聯邦政府支出約占 GDP 的 6.5%。在第四季的經濟成長中，政府支出貢獻了 0.25 個百分點，主要來自國防支出。