快加勞保局LINE好友、抽獎送好禮！官方帳號上線 勞保勞退這裡查

智慧手機及通訊軟體普及，LINE 已成為民眾最廣泛使用的通訊軟體，為了讓更多民眾能瞭解自身的勞動權益等，勞保局即日正式推出 LINE 官方帳號，將民眾最常用的服務及熱門活動整合至主選單，並主動推播勞保、就保、職災保險及勞工退休金等勞動保障重要訊息，民眾最關心的勞保退休金試算功能，也可一 LINE 搞定。

官方帳號的主選單提供六大熱門服務，包括：

一、申辦及查詢：連結至勞保局 e 化服務系統，完成身分認證後，即可查詢自己的投保、勞工退休金專戶及請領資料，還能申辦相關給付。

二、簡易試算：輸入簡單資料，立即試算保險費、給付及退休金金額。

三、辦事處服務：可即時觀看勞保局各地辦事處臨櫃叫號進度、辦理網路預約取件、線上報名業務說明會，及查看辦事處地址電話，方便民眾就近洽公。

四、業務專區：提供勞保、就保、職災保險、勞工退休金等各項業務詳細資訊。

五、熱門問答：彙整最常見的勞動保障問題，快速解答您的疑惑。

六、活動專區：邀請好友加入、不定期舉辦好友互動遊戲及抽獎等。