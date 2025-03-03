鉅亨速報 - Factset 最新調查：Eni Spa - ADR(E-US)EPS預估下修至3.56元，預估目標價為34.36元
鉅亨網新聞中心 2025-03-03 20:15
根據FactSet最新調查，共19位分析師，對Eni Spa - ADR(E-US)做出2025年EPS預估：中位數由3.62元下修至3.56元，其中最高估值4.42元，最低估值2.52元，預估目標價為34.36元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|4.42(4.42)
|4.71
|5.64
|4.72
|最低值
|2.52(2.52)
|3.1
|3.48
|3.87
|平均值
|3.49(3.52)
|3.89
|4.45
|4.3
|中位數
|3.56(3.62)
|3.95
|4.2
|4.3
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|1,067.71億
|1,310.76億
|1,379.74億
|899.62億
|最低值
|695.08億
|700.74億
|712.21億
|899.62億
|平均值
|916.19億
|950.20億
|1,004.28億
|899.62億
|中位數
|953.40億
|955.40億
|1,008.50億
|899.62億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|EPS
|-5.52
|3.81
|8.32
|3.05
|營業收入
|501.44億
|905.10億
|1,392.67億
|1,013.19億
詳細資訊請看美股內頁：
Eni Spa - ADR(E-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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