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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：Eni Spa - ADR(E-US)EPS預估下修至3.56元，預估目標價為34.36元

鉅亨網新聞中心 2025-03-03 20:15


根據FactSet最新調查，共19位分析師，對Eni Spa - ADR(E-US)做出2025年EPS預估：中位數由3.62元下修至3.56元，其中最高估值4.42元，最低估值2.52元，預估目標價為34.36元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值4.42(4.42)4.715.644.72
最低值2.52(2.52)3.13.483.87
平均值3.49(3.52)3.894.454.3
中位數3.56(3.62)3.954.24.3

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值1,067.71億1,310.76億1,379.74億899.62億
最低值695.08億700.74億712.21億899.62億
平均值916.19億950.20億1,004.28億899.62億
中位數953.40億955.40億1,008.50億899.62億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年
EPS-5.523.818.323.05
營業收入501.44億905.10億1,392.67億1,013.19億

詳細資訊請看美股內頁：
Eni Spa - ADR(E-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSE

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