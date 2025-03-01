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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：第一太陽能FSLR-US的目標價調降至252元，幅度約3.08%

鉅亨網新聞中心 2025-03-01 02:15


根據FactSet最新調查，共29位分析師，對第一太陽能(FSLR-US)提出目標價估值：中位數由260元下修至252元，調降幅度3.08%。其中最高估值304元，最低估值191元。

綜合評級 - 共有37位分析師給予第一太陽能評價：積極樂觀33位、保持中立4位、保守悲觀0位。

第一太陽能今(1日)收盤價為135.815元。近5日股價下跌3.08%，標普指數下跌4.18%股價波動與大盤表現同步。

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


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美股FSLR市場預估目標價

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