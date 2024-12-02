【量大強漲股整理】迎接12月五大主流股報你知?

鉅亨研報 2024-12-02 18:14

‌



觀察三大法人今天籌碼動向，外資買超 150.22 億元，投信買超 48.55 億元，自營商買超 3.79 億元，三大法人合計買超 202.56 億元 ，其中，投信連續十一日買超，累計買超金額 523.3 億 ，另外，外資與自營商都由賣轉買。

‌



美股在半導體股領軍之下美股再創新高，標普 500 指數與道瓊指數刷新收盤紀錄，直逼 45,000 點大關，半導體股在 (AMAT-US) 應用材料和 (LRCX -US) 科林研發領軍下走高，因拜登政府對中國出口半導體設備新的管制措施沒有原先預期的那麼嚴苛，費半指數上漲 1.5%，輝達上漲 2.2%，(TSM-US) 台積電 ADR 上漲 1.9%，美國對柬埔寨、馬來西亞、泰國和越南的太陽能板課徵反傾銷稅，29 日 (FSLR-US) 第一太陽能美股股價大漲近 4％，(JKS-US) 中國晶科能源 ADR 則下跌約 3％，12 月向來是美股表現強勁的一個月，標普 500 自 1945 年以來的 12 月平均上漲 1.6%，且有 3/4 是上漲的，周五將公布 11 月就業報告市場希望穩健成長，預計新增 17.7 萬人，台股今日受到，(2330-TW) 台積電，率領大型權值股攻高，今天勁揚，今日開高走高，終場上漲 474.43 點，收 22736.93 點，成交量來到 3106 億元、台股今日收紅 K 棒，不僅收復季線及半年線重要關卡，距離月線僅差一步之遙，籌碼面已轉多，外資與自營商都由賣轉買，外資更買超 150.22 億元，投信連續十一日買超，累計買超金額 523.3 億 ，有機會續攻向上，未來川普將於明年 1 月 20 日就任，12 月為財報及政治空窗期，以過去歷史經驗來看，12 月向來為集團股及投信基金年底力拚績效時期，今年搭配輝達 Blackwell AI 晶片正值出貨時期，基本面良好，年底作帳行情可期，未來持續關注本周聚焦美國製造業與服務業 PMI、非農就業、FED 褐皮書、11 月營收。

權值股方面，護國神山 (2330-TW) 台積電重回千元關卡，上漲 3.92%，收在 1035 元，台積電今日在新竹舉行年度供應鏈管理論壇，吸引全球近千家設備及材料供應商與會，展現其作為半導體產業領導者的強大吸引力，論壇採不公開形式，台積電總裁魏哲家親自主持，分享 AI 與半導體產業的未來展望，並與供應商共同規劃來年的合作策略隨著 AI 應用對高效能晶片需求的激增，台積電持續加碼投資先進製程與先進封裝，2024 年的資本支出預計小幅超過 300 億美元，並專注於 2 奈米、3 奈米等技術的量產及擴建，為下一波市場需求做好準備；(2317-TW) 鴻海，上漲 0.26%，收在 196 元，鴻海亮相 2024 台灣太空國際年會 展現低軌衛星通訊全新布局 2024 台灣太空國際年會於 12 月 1 日至 4 日在高雄展覽館舉行，聚焦太空科學、技術與產業最新發展，鴻海作為冠名贊助商，以「新世代太空通訊」為主軸，攜手多家產業夥伴展現低軌衛星通訊領域的前沿技術，構建完整衛星產業生態系，在技術合作方面，鴻海與聯發科技聯手，推出支援非地面網路（NTN）的軟體定義無線通訊（SDR）晶片，為未來的衛星通訊提供高度靈活且可升級的技術方案，該晶片將成為低軌衛星通訊的關鍵元件之一；(2454-TW) 聯發科，上漲 4.38%，收在 1310 元，為解決 5G 數據技術的難題，有消息指出，小米可能攜手聯發科，利用聯發科在非高通手機市場的技術優勢，聯發科作為全球領先的手機晶片供應商，其尚未公布的下一代 5G 數據晶片可能為小米提供技術外援，幫助其加速實現 5G 功能整合。

光通訊股再度點火，800G 交換機題材的 (2345-TW) 智邦，強噴漲停，盤中最高來到 722 元也是買盤力挺重心，受惠 AI 題材，推升高階交換器及 AI 智慧卡等產品出貨，9 月、10 月營收已連續 2 個月站上 100 億元，是首家營收破百億元的網通廠，市場人士指出，11 月營收也可期，全年營收也將突破千億元關卡。智邦前三季 EPS 13.39 元，創史上同期新高，激勵股價表現。

光通訊股再度點火，800G 交換機題材的 (2345-TW) 智邦，強噴漲停，盤中最高來到 722 元也是買盤力挺重心，受惠 AI 題材，推升高階交換器及 AI 智慧卡等產品出貨，9 月、10 月營收已連續 2 個月站上 100 億元，是首家營收破百億元的網通廠，市場人士指出，11 月營收也可期，全年營收也將突破千億元關卡。智邦前三季 EPS 13.39 元，創史上同期新高，激勵股價表現。

(4979-TW) 華星光，一度亮燈漲停，再創波段新高，來到 203.5 元大關，隨著 AI 和雲端應用需求的成長，表現搶眼；公司在光通訊模組及相關配件方面，不斷升級產品，更有明顯的實質成長，前三季合併獲利達 3.81 億元，近日全球光通訊產業規格升級、周期縮短、市場規模提升，也讓台系供應鏈業者受惠，其中，華星光從過去就一直與美系業者有緊密的合作關係，而其與台灣上游半導體龍頭業者的供應鏈在地化策略更是一致，因此走勢大好，而華星光旗下雲端資料中心客戶正朝 800G 交換器、光收發模組逐步升級，至於「800G ZR」則在進行可靠度測試，預估最快第 4 季可啟動量產。佳螢更是領先預告，事後驗證!

全新 (2455-TW)，盤中一度大漲逾 + 5%，改寫近期新高, 來到 179 元大關，持續表現，今年累計 1-10 月營收達 27.55 億元、年增三成以上，累計前三季每股稅後盈餘（EPS）為 2.91 元，全新表示，在矽光子及資料中心短距發射端產品出貨放量下，第 4 季光電子業績可望比第 3 季好，法人預期，雖然全新旗下微電子產品受智慧型手機需求走弱，不過，資料中心傳輸元件需求快速成長，矽光子產品今年 9 月起開始貢獻營收，也將成為第四季的主力產品，法人有所著墨，爆發力可期。

另外點名預告的中 GB200 將出貨！BBU 從選配變標配，相關股也是強勢噴出，天，GB200 伺服器決定將 BBU 從「選配變成標配」，BBU 概念股飆漲，（4931-TW）新盛力、（3625-TW）西勝，（3323-TW）加百裕、（6558-TW）興能高、（6781-TW）AES-KY、（3211-TW）順達，通通強勢飆漲! 題材股持續表態!

迎接 12 月份五大主流股

該鎖定那些股票呢?

都在影片中分

影片中分享給你知道!!

歡迎免費訂閱

股市期皇后 莊佳螢

12/2 強勢股分享

【上市量大上漲股】

(4977-TW) 眾達 - KY

(4912-TW) 聯德控股 - KY

12/2 強勢股分享

【上櫃量大上漲股】

(4991-TW) 環宇 - KY

想持股診斷或詢問盤勢分析

請免費訂閱

股市期皇后 莊佳螢

莊佳螢分析師:

每日分享盤勢解析跟精選產業個股，讓投資朋友輕鬆追蹤 2023 年年台股操作方向，相關詳細內容請加入 Line@索取，免費提供給您!

股市期皇后 證期雙分析師 莊佳螢

LINE 官方帳號

LINE ID 搜尋: @win1788 (@不可省略)

Youtube 影音頻道 精彩解盤影片不容錯過!

(記得按讚，訂閱並打開小鈴鐺)

FB 粉絲團:【股市期皇后】

文章來源: 摩爾投顧莊佳螢分析師