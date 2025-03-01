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鉅亨速報 - Factset 最新調查：麥格納國際集團(MGA-US)EPS預估下修至5元，預估目標價為47.00元

鉅亨網新聞中心 2025-03-01 02:15


根據FactSet最新調查，共17位分析師，對麥格納國際集團(MGA-US)做出2025年EPS預估：中位數由5.08元下修至5元，其中最高估值6.35元，最低估值4.65元，預估目標價為47.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值6.35(6.35)7.127.417.75
最低值4.65(4.65)56.367.75
平均值5.05(5.12)6.196.897.75
中位數5(5.08)6.216.987.75

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值436.53億419.01億426.22億446.09億
最低值390.00億391.70億403.88億446.09億
平均值396.53億408.25億416.00億446.09億
中位數394.43億410.43億416.65億446.09億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS2.525.042.044.233.52
營業收入326.77億361.93億378.55億428.29億428.43億

詳細資訊請看美股內頁：
麥格納國際集團(MGA-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSMGA

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