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鉅亨速報 - Factset 最新調查：Sarepta Therapeutics Inc(SRPT-US)EPS預估上修至2.46元，預估目標價為196.00元

鉅亨網新聞中心 2025-01-16 00:15


根據FactSet最新調查，共13位分析師，對Sarepta Therapeutics Inc(SRPT-US)做出2024年EPS預估：中位數由2.3元上修至2.46元，其中最高估值3.1元，最低估值1.79元，預估目標價為196.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2024年2025年2026年2027年
最高值3.1(2.87)17.5520.9418.5
最低值1.79(1.79)5.4910.5411.13
平均值2.38(2.31)11.6415.5214.87
中位數2.46(2.3)11.9416.0915.11

市場預估營收

預估值2024年2025年2026年2027年
最高值19.15億33.99億44.03億48.95億
最低值13.45億23.11億35.23億36.44億
平均值18.25億31.21億39.40億42.03億
中位數18.40億31.45億39.78億42.01億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年
EPS-7.11-5.15-8.03-5.80
營業收入5.40億7.02億9.33億12.43億

詳細資訊請看美股內頁：
Sarepta Therapeutics Inc(SRPT-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSSRPT

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