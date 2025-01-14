鉅亨速報 - Factset 最新調查：TopBuild公司BLD-US的目標價調降至422.5元，幅度約3.98%
鉅亨網新聞中心 2025-01-14 20:15
根據FactSet最新調查，共10位分析師，對TopBuild公司(BLD-US)提出目標價估值：中位數由440元下修至422.5元，調降幅度3.98%。其中最高估值490元，最低估值381元。
綜合評級 - 共有11位分析師給予TopBuild公司評價：積極樂觀7位、保持中立4位、保守悲觀0位。
TopBuild公司今(14日)收盤價為315.2元。近5日股價下跌3.98%，標普指數下跌2.33%股價波動與大盤表現同步。
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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