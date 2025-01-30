鉅亨速報 - Factset 最新調查：TopBuild公司BLD-US的目標價調降至407.5元，幅度約3.55%
鉅亨網新聞中心 2025-01-30 00:15
根據FactSet最新調查，共10位分析師，對TopBuild公司(BLD-US)提出目標價估值：中位數由422.5元下修至407.5元，調降幅度3.55%。其中最高估值470元，最低估值381元。
綜合評級 - 共有11位分析師給予TopBuild公司評價：積極樂觀7位、保持中立4位、保守悲觀0位。
TopBuild公司今(30日)收盤價為341.55元。近5日股價上漲3.55%，標普指數上漲0.31%股價波動與大盤表現同步。
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：TopBuild公司BLD-US的目標價調降至422.5元，幅度約3.98%
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：第一國民銀行控股(FCNCA-US)EPS預估上修至168.06元，預估目標價為2,535.00元
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：Popular Inc.(BPOP-US)EPS預估上修至9.96元，預估目標價為108.00元
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：Graco Inc.(GGG-US)EPS預估下修至3.03元，預估目標價為90.00元
上一篇
下一篇