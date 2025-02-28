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鉅亨速報 - Factset 最新調查：Liberty Media Corp. (New Liberty Formula One) Series C(FWONK-US)EPS預估下修至1.33元，預估目標價為102.00元

鉅亨網新聞中心 2025-02-28 02:15


根據FactSet最新調查，共10位分析師，對Liberty Media Corp. (New Liberty Formula One) Series C(FWONK-US)做出2025年EPS預估：中位數由1.35元下修至1.33元，其中最高估值2.49元，最低估值0.8元，預估目標價為102.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值2.49(2.49)2.953.323.87
最低值0.8(0.8)1.041.181.35
平均值1.46(1.46)1.912.582.97
中位數1.33(1.35)1.72.913.69

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值46.73億49.75億51.29億54.06億
最低值38.27億41.36億44.10億46.89億
平均值42.42億46.21億48.75億51.56億
中位數42.49億46.89億49.81億52.65億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年
EPS-2.57-0.822.390.79
營業收入11.45億21.36億25.73億32.22億

詳細資訊請看美股內頁：
Liberty Media Corp. (New Liberty Formula One) Series C(FWONK-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSFWONK

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