鉅亨速報 - Factset 最新調查：TopBuild公司(BLD-US)EPS預估下修至21.72元，預估目標價為407.50元
鉅亨網新聞中心 2025-02-27 00:16
根據FactSet最新調查，共9位分析師，對TopBuild公司(BLD-US)做出2025年EPS預估：中位數由22.08元下修至21.72元，其中最高估值24.2元，最低估值20.26元，預估目標價為407.50元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|最高值
|24.2(24.2)
|27.78
|最低值
|20.26(20.45)
|23.24
|平均值
|22.04(22.24)
|24.84
|中位數
|21.72(22.08)
|24.59
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|最高值
|56.15億
|60.27億
|最低值
|51.69億
|52.79億
|平均值
|54.19億
|56.86億
|中位數
|54.45億
|57.62億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|7.42
|9.78
|17.14
|19.33
|20.29
|營業收入
|27.18億
|34.86億
|50.09億
|51.95億
|53.30億
詳細資訊請看美股內頁：
TopBuild公司(BLD-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：TopBuild公司BLD-US的目標價調降至422.5元，幅度約3.98%
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：TopBuild公司BLD-US的目標價調降至407.5元，幅度約3.55%
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：Light & Wonder Inc(LNW-US)EPS預估上修至5.42元，預估目標價為119.25元
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：EMCOR集團(EME-US)EPS預估上修至22.95元，預估目標價為525.00元
上一篇
下一篇