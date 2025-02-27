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鉅亨速報 - Factset 最新調查：TopBuild公司(BLD-US)EPS預估下修至21.72元，預估目標價為407.50元

鉅亨網新聞中心 2025-02-27 00:16


根據FactSet最新調查，共9位分析師，對TopBuild公司(BLD-US)做出2025年EPS預估：中位數由22.08元下修至21.72元，其中最高估值24.2元，最低估值20.26元，預估目標價為407.50元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年
最高值24.2(24.2)27.78
最低值20.26(20.45)23.24
平均值22.04(22.24)24.84
中位數21.72(22.08)24.59

市場預估營收

預估值2025年2026年
最高值56.15億60.27億
最低值51.69億52.79億
平均值54.19億56.86億
中位數54.45億57.62億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS7.429.7817.1419.3320.29
營業收入27.18億34.86億50.09億51.95億53.30億

詳細資訊請看美股內頁：
TopBuild公司(BLD-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSBLD

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