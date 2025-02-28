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鉅亨速報 - Factset 最新調查：網路應用NTAP-US的目標價調降至130元，幅度約4.76%

鉅亨網新聞中心 2025-02-28 20:15


根據FactSet最新調查，共14位分析師，對網路應用(NTAP-US)提出目標價估值：中位數由136.5元下修至130元，調降幅度4.76%。其中最高估值153元，最低估值115元。

綜合評級 - 共有22位分析師給予網路應用評價：積極樂觀6位、保持中立16位、保守悲觀0位。

網路應用今(28日)收盤價為118.22元。近5日股價下跌4.76%，標普指數下跌4.18%股價漲幅表現優於大盤。

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


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美股NTAP市場預估目標價

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