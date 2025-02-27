〈日股收盤〉日經終結連二黑 小7母公司重挫近11%

鉅亨網編輯林羿君 綜合報導 2025-02-27 15:19

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日本股市週四 (27 日) 開低後小幅上升，因市場缺乏顯著利多，加上日元升值壓抑大盤表現，日經 225 指數(NKY) 終場上漲 0.30% 或 113.80 點，報 38,256.17 點，結束連二日的跌勢。

東證指數 TOPIX(TPX) 終場上漲 0.73% 或 19.85 點，報 2,736.25 點。

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半導體類股反彈，DISCO 上漲 1.95%，東京威力科創漲 0.92%，受到輝達財報優於預期，並 Blackwell 產品線給出了樂觀看法所帶動。

焦點股部分，便利商店龍頭 7-eleven 母公司重挫 10.95%。因創辦人家族伊藤家族因無法籌得私有化所需的資金，宣布已放棄管理層收購（MBO）方案；退出該計畫的的伊藤忠商事也上漲 4.34%。

日產汽車上漲 3.65%。外媒披露，在業績持續惡化、與本田合併談判破裂後，日產汽車已擬妥計畫，要撤換社長內田誠，董事會正在考慮可能的接替人選。