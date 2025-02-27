〈台股開盤〉輝達財報報喜 機器人股開同樂會 漲80點挑戰10日線
鉅亨網記者魏志豪 台北 2025-02-27 09:41
台股今 (27) 日隨著輝達 (NVDA-US) 財報報喜，早盤小幅開高，小漲 80 餘點，在盤上附近震盪，向上挑戰 5 日線與 10 日線關卡，預計今日成交量 3300 億元，較昨日收斂。
權值股今日走勢分歧，台積電 (2330-TW)(TSM-US) 在平盤 1060 元附近遊走，鴻海 (2317-TW)、台達電 (2308-TW) 雙雙小漲，但聯發科 (2454-TW)、廣達 (2382-TW)、日月光投控 (3711-TW)(ASX-US) 等都遇賣壓，壓抑大盤走勢。
機器人概念股今日重獲市場關注，穎漢 (4562-TW) 亮燈漲停，華晶科 (3059-TW)、東台 (4526-TW)、所羅門 (2359-TW)、盟立 (2464-TW) 漲幅至少 3% 起跳，不過上銀 (2049-TW) 因日前漲多，回檔 3% 左右。
網通族群今日也續強，立碁 (8111-TW) 續揚 3%，旺矽 (6223-TW)、波若威 (3163-TW)、啟碁 (6285-TW) 都獲買盤青睞。
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