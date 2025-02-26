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台股站回月線 外資還是連三賣賣超38億元 瞄準記憶體與傳產提款

鉅亨網記者魏志豪 台北 2025-02-26 19:25

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台股站回月線 外資還是連三賣賣超38億元 瞄準記憶體與傳產提款。(鉅亨網資料照)

台股今 (26) 日上漲 116 點，收在 23402 點，站回月線大關，外資瞄準漲多個股進行提款，包括記憶體與傳產兩大類股，包括華新、大成鋼、南亞科與華邦電等，共六檔合計提款 6.5 萬張。

三大法人合計賣超 98.82 元，外資賣超 37.91 億元，連三賣，自營商賣超 41.04 億，連三賣，投信轉賣 19.87 億元；期貨方面，外資小幅減少空單 319 口，未平倉空單口數降至 35013 口。


外資賣超瞄準漲多族群，包括傳產類股的華新 (1605-TW)、大成鋼 (2027-TW) 與台化 (1326-TW)，三檔合計賣超張數達 3.5 萬張，也提款記憶體族群，包括南亞科 (2408-TW)、華邦電 (2344-TW) 與旺宏 (2337-TW)，合計也達 3 萬張。

外資買超多為債券 ETF 與金控股，買超最多是群益 ESG 投等債 20+(00937B-TW)，買超 15.5 萬張，其次國泰 20 美債 (00687B-TW)，賣超 4.1 萬張、元大美債 20 正 2(00680L-TW)，賣超 3 萬張、中信優息投資級債 (00948B-TW)2.58 萬張、中信金 (2892-TW)2.12 萬張、凱基金 (2883-TW)1.74 萬張、群益優選非投等債 (00953B-TW)1.72 萬張、國泰 10Y + 金融債 (00933B-TW) 1.67 萬張以及玉山金 (2884-TW)1.59 萬張。

投信則是買超南亞科 (2408-TW) 最多，買超 4047 張，其次是文曄 (3036-TW)2194 張，大成鋼 (2027-TW)1447 張以及波若威 (3163-TW)1351 張；賣超集中在金融股，分別賣超凱基金、永豐金 (2890-TW)、中信金、台新金 (2887-TW)、長榮航 (2618-TW) 與京元電 (2449-TW)，賣超張數皆超過 2400 張以上。

自營商買賣超則較為分散，電子傳產股分散買賣，買超最多是富喬 (1815-TW)3035 張，其次是旺宏 (2337-TW)、廣宇 (2328-TW) 與台泥 (1101-TW)；賣超則以中鋼 (2002-TW) 為首，賣超 2206 張，其次分別是華邦電 (2344-TW)、群創 (3481-TW) 與台塑 (1301-TW) 等。

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台股三大法人記憶體傳產華邦電南亞科

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華新28.85-0.35%
文曄1149.62%
大成鋼47.4-1.76%
台化30.05-1.64%
南亞科41.4-3.50%
華邦電18.6-2.62%
旺宏22.2-1.11%
第一金27.851.27%
凱基金18.150.28%
玉山金301.52%
波若威168.51.51%
群創15.050.00%
永豐金22.750.44%
台新金17.4-0.29%
長榮航43.05-0.12%
京元電子1110.00%
富喬35.259.98%
廣宇44.157.03%
台泥35.250.86%
中鋼23.8-0.42%
台塑39.65-1.73%
元大美債20正27.991.78%
群益ESG投等債20+15.990.44%
國泰20年美債30.731.02%
中信優息投資級債10.160.40%
群益優選非投等債10.310.10%
國泰10Y+金融債16.970.41%

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