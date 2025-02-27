美國關稅不確定性 導致倫敦銅價周四下跌
鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導 2025-02-27 14:10
由於美國總統川普政府考慮對進口銅徵收關稅，全球銅價價格波動，倫敦金屬交易所 (LME) 的基準銅期貨一度上漲 0.8%，達到每噸 9485.00 美元。但在亞洲時段周四 (27 日) 下跌，至 9416 美元。
另一方面，川普含糊地承諾對歐洲徵收關稅，並進一步推遲對加拿大和墨西哥徵收關稅的計畫，引發了不確定性，美元在來到 11 周以來的低點後轉趨穩定。
智利是全球最大的銅生產國。此前，由於北部地區發生輸電故障，智利於 25 日發生大範圍電力中斷。這次停電影響了該國的礦業重鎮，導致全球銅供應受到威脅，銅價一度上揚。據《路透》報導，在停電後，智利的電力網路和銅礦正在慢慢恢復運作。
川普政府的關稅威脅
美國總統川普表示，他正在考慮對進口銅徵收關稅，此前他已宣布將於 3 月 4 日生效的鋼鋁進口關稅。
川普政府希望藉此提高美國國內的銅產量，並對抗中國在關鍵金屬市場的主導地位，這些金屬廣泛用於電動汽車、消費品和軍事硬體。
美國商務部長盧特尼克表示，關稅可以幫助重建美國銅產業，銅應在美國生產，沒有豁免及例外。
市場反應
在川普政府宣布可能徵收關稅後，紐約商品交易所的銅期貨一度飆升 4.9%，隨後回吐漲幅。紐約市場的銅期貨相對於倫敦市場的溢價一度超過每噸 1000 美元，之後在美國交易時段回落至大約 700 美元。
Freeport-McMoran Copper(FCX-US) 的股價在美國盤前交易中走高，花旗集團分析師認為，這家總部位於亞利桑那州的礦業公司可能會成為川普銅關稅的「大贏家」。
摩根士丹利分析師表示，近期內將有更多銅運往美國市場，由於各種不確定性，紐約和倫敦市場的價差可能會保持動盪。若美國對銅徵收 25% 關稅，兩地市場的價差可能會進一步擴大。
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