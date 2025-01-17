銅價有望創下自2017年以來最長連漲紀錄
鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導 2025-01-17 17:20
銅價連續第八天上漲，將創下自 2017 年以來最長的連漲紀錄，以周線來看，也將是連續第二周上漲。
去年銅價上漲了 2.4%，而自 2025 年初以來，銅價已上漲約 6%，領漲倫敦金屬交易所 (LME) 六種主要工業金屬。
中國公布的最新經濟數據顯示，中國經濟前景向好，提振了對銅的需求前景，這也是推動銅價上漲的主要因素之一。
周五 (17 日) 數據顯示，2024 年中國 GDP 增長 5%，達到政府目標。在刺激政策的推動下，第四季度經濟增長加速至 5.4%，為六季以來最快，也超過了經濟學家們的預期中值。
中國的工業生產和零售銷售數據也超出預期，12 月份房價下跌速度放緩，反映出房地產行業出現企穩跡象。 房地產行業是銅和鋼鐵等工業金屬需求的支柱產業。
倫敦金屬交易所銅價上漲 0.4%，至每噸 9,267 美元，本周累計上漲 1.9%。 另外，由於交易員對當選總統川普的關稅威脅做出反應，其與紐約商品交易所期貨的價格差距也不斷擴大。
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