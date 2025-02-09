DeepSeek衝擊AI應用是「短空長多」 法人看好美股 建議趁勢佈局這3類

鉅亨網記者張韶雯 台北 2025-02-09 10:24

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上周美股如同洗三溫暖，先因川普關稅戰升級、通膨疑慮干擾，美股震盪走跌。 富蘭克林投顧的投資建議：美股經歷連兩年大漲後仍可望續揚，長多行情可期。在布局上，建議均勻配置在「科技、價值股、小型股」等，共享各領域在新政府上台後的行情。至於 AI 應用類股，仍保持以提高生產力、提高效率、降低成本來看待 AI 對經濟的好處，未因 DeepSeek 而發生重大改變。

美國總統川普宣布 2/1(六) 起對加墨課徵 25% 關稅，對中國課徵 10% 關稅，導致美股一度重挫，但隨後延後 1 個月對加墨課徵 25% 關稅，刺激美股反彈，然而，川普又於週五 (2/7) 宣布下週將對大多數美國貿易夥伴實施「對等關稅」，關稅戰再次升級，此外，密西根大學調查顯示，2 月消費者預期未來 1 年通膨為 4.3%，遠高於 1 月的 3.3% 且創 2023 年 11 月以來新高，通膨疑慮加上川普關稅衝擊，美股通週震盪收跌，個股方面亦受到財報表現好壞的影響。

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富蘭克林證券投顧表示，「川普 2.0」政權就位，市場普遍認為川普將推動減稅、放鬆監管等親商政策，包含延長《減稅及就業法案》，但關稅、強硬驅逐非法移民、削減綠色補貼等政策則相對不利於市場，綜合來看，美國減稅、放鬆監管等措施應仍有助抵銷不利政策的影響，使美股企業獲利維持正成長，預計美國市場為主 (公用事業 / 地區銀行 / 小型股)、貿易保護受惠者 (鋼鐵 / 鋁)、關稅抗性較強者 (軟體 / 金融服務 / 能源服務 / 專業服務) 等領域可望受惠較多，但勞動密集 (餐飲 / 零售 / 百貨)、乾淨能源、關稅抗性較低者 (低毛利商品 / 高替代性商品 / 硬體 / 半導體) 等領域可能受到較多政策負面影響，在布局上，建議均勻配置在科技、價值股、小型股等，共享各領域在新政府上台後的行情。

富蘭克林證券投顧表示，面對川普關稅政策，美國通膨存在巨大不確定性，可能使聯準會放慢降息腳步，保持「停看聽」基調，不過，當前美國經濟仍持穩，依然有助支撐美股企業獲利，根據 Factset(2/7) 數據，2025 年史坦普 500 指數企業獲利預計將成長 13%，其中，科技股將成長 21.8%，而儘管近期 DeepSeek 的低成本 AI 模型對科技股帶來巨震，但創新的 AI 開發流程將嘉惠積極布局 AI 的公司，特別是 AI 應用領域，長遠來看也有助加速 AI 普及，再加上監管鬆綁、併購等題材加持，科技股後市仍可期。

另根據 Refinitiv(1/31) 數據，2025 年小型股為主的羅素 2000 指數企業獲利預計將成長 45.3%，表現更甚大型股，加上小型股具有川普政府美國優先、製造業回流等長期趨勢加持，是具有投資潛力的另一選擇。