外資近5日賣超個股
鉅亨網新聞中心 2025-02-27 08:50
1. 外資累計賣超 5 日的股票
元大台灣50 (0050-TW)、鴻海 (2317-TW)、台積電 (2330-TW)、華新 (1605-TW)、台新金 (2887-TW)
2. 外資累計賣超 4 日的股票
元大台灣50 (0050-TW)、鴻海 (2317-TW)、台積電 (2330-TW)、華新 (1605-TW)、台新金 (2887-TW)
3. 外資累計賣超 3 日的股票
元大台灣50 (0050-TW)、台積電 (2330-TW)、鴻海 (2317-TW)、台新金 (2887-TW)、華新 (1605-TW)
4. 外資累計賣超 2 日的股票
鴻海 (2317-TW)、元大台灣50 (0050-TW)、華新 (1605-TW)、台積電 (2330-TW)、台新金 (2887-TW)
5. 外資當日 (26) 賣超的股票
華新 (1605-TW)、南亞科 (2408-TW)、元大台灣50 (0050-TW)、欣興 (3037-TW)、華邦電 (2344-TW)
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