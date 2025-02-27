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鉅亨速報

外資近5日賣超個股

鉅亨網新聞中心 2025-02-27 08:50


1. 外資累計賣超 5 日的股票
元大台灣50 (0050-TW)、鴻海 (2317-TW)、台積電 (2330-TW)、華新 (1605-TW)、台新金 (2887-TW)

2. 外資累計賣超 4 日的股票
元大台灣50 (0050-TW)、鴻海 (2317-TW)、台積電 (2330-TW)、華新 (1605-TW)、台新金 (2887-TW)

3. 外資累計賣超 3 日的股票
元大台灣50 (0050-TW)、台積電 (2330-TW)、鴻海 (2317-TW)、台新金 (2887-TW)、華新 (1605-TW)

4. 外資累計賣超 2 日的股票
鴻海 (2317-TW)、元大台灣50 (0050-TW)、華新 (1605-TW)、台積電 (2330-TW)、台新金 (2887-TW)


5. 外資當日 (26) 賣超的股票
華新 (1605-TW)、南亞科 (2408-TW)、元大台灣50 (0050-TW)、欣興 (3037-TW)、華邦電 (2344-TW)
 

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鴻海179.5-0.55%
台積電10600.00%
華新29.151.04%
台新金17.40.00%
南亞科41.50.24%
欣興123-1.99%
華邦電192.15%
元大台灣50194.5-0.10%

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