下市警報暫解 美超微飆升超12%

鉅亨網編譯羅昀玫 2025-02-27 06:39

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AI 伺服器大廠美超微 (SMCI-US) 週三 (26 日) 狂飆 12.23% 至每股 51.11 美元。美超微趕在那斯達克交易所設下的 2 月 25 日期限前補交年報，暫時解除危機。

美超微 25 日提交延遲的財務報告，成功趕在那斯達克最後期限前完成合規，BDO 提交的文件指出，美超微的財務報表「在所有重大方面均公允反映了公司的財務狀況」，並符合美國公認會計原則 (GAAP)。

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(圖片：shutterstock)

美超微審計師 BDO 表示，這些帳目「在所有重大方面公允地反映了公司的財務狀況」，但同時它對美超微內部財務控制持負面意見。

BDO 表示：「截至 2024 年 6 月 30 日，它未能在所有重大方面保持有效的財務報告內部控制。」

美超微沒有立即回應評論請求。

會計師事務所 Miller and Company 的創辦人 Paul Miller 受訪時表示，這意味著 BDO 對超微的內部財務控制 (即該公司管理財務報告流程的方式) 感到不滿意。

Miller 稱，他們 (BDO) 認為一些內部控制對公司產生了不利影響，需要予以糾正。

對於投資人來說，重要的是要了解公司存在哪些重大缺陷，以及這些缺陷是否可以修正，並且不會在未來影響公司的財務狀況。

美超微在財報中坦承，內部財務控制仍存在重大缺失，包括「IT 系統問題，導致財務數據處理的不完善」、「手動記帳流程文件不足，存在潛在錯誤風險」，以及「內部分工不當，導致財務監管層級缺乏適當制衡機制。」

美超微表示，公司計劃聘請新的財務專家，並為會計和財務人員開展更多的培訓課程，以彌補重大缺陷。

去年年底，超微的前審計師安永 (Ernst & Young) 辭職，任命 BDO USA 為新獨立會計師。

這並不是美超微第一次遇到會計相關的問題。做空機構興登堡研究公司 (Hindenburg Research) 去年 8 月發布了一份做空報告，指控該公司「存在明顯的會計危險訊號、未披露的關聯方交易、制裁和出口管制失敗以及客戶問題」。

美超微先前曾表示，內部調查沒有發現任何欺詐或不當行為的證據。

雖然美超微表現強勁，自今年年初以來，它已經回到了興登堡報告之前的水平，當時因利潤率收緊的擔憂已開始對股價造成壓力。