美超微逃過下市危機 帶動麗臺股價飆漲停

鉅亨網記者吳承諦 台北 2025-02-26 16:48

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AI 伺服器大廠美超微 (SMCI-US) 成功向美國證管會（SEC）提交延遲的財報，暫時緩解下市危機，激勵其盤後股價飆升逾 23%，這股漲勢帶動台灣泛美超微概念股群起應聲上漲，其中麗臺 (2465-TW) 攻上漲停價 80.8 元，越過五日線，成交量 2413 張，較前一日成長約 8 倍。

美超微周二（25 日）向美國證券交易委員會提交了 2024 會計年度的財報以及截至去年 9 月 30 日和 12 月 31 日的季度財報，滿足那斯達克交易所的規定，消息激勵股價在盤後從收盤時重挫 11% 的頹勢逆轉，大漲 23% 至每股 56.02 美元。

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麗臺為泛美超微集團重要成員，2023 年 10 月辦理私募時由大訊科技與肯微認購 2,500 萬股私募股票，以麗臺增資後股本計算，持股比率約 30%，躍居最大股東。大訊科技董事長梁見發與肯微董事長梁見達皆為美超微董事長梁見後的手足，三兄弟以垂直整合模式發展全球伺服器市場，麗臺因此成為泛美超微的一員。

麗臺董事長盧崑山表示，2025 年公司以 AI 解決方案、工作站、伺服器、繪圖卡與智慧醫療等五大業務為主要成長動能，尤其看好智慧醫療業績將倍數成長，全年力拚轉虧為盈。