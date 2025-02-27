「我們收到了很多死亡威脅」！馬斯克：正努力將今年6.7兆美元預算砍掉1兆
鉅亨網編譯陳韋廷 綜合外電 2025-02-27 08:40
美國總統川普周三 (26 日) 召開首次內閣會議，億萬富翁企業家馬斯克承認，他因為在政府效率部 (DOGE) 削減政府開支的行動而受到死亡威脅，但未詳細說明這些威脅究竟來自誰。
馬斯克在內閣會議上說：「如果這種情況繼續下去，國家將事實上破產。這不是一個選項。這是一件重要的事情。這就是我來這裡的原因，我收到了很多打擊和死亡威脅。」
馬斯克強調，儘管美國打算大規模裁減公務員，但仍打算保留所有必要的職位，以及保留那些「工作出色」的員工。
他在會上還詳細介紹說，他的團隊正努力將今年 6.7 兆美元的預算削減 1 兆美元，這一目標可能會為政府制度和計畫帶來重大變化。
馬斯克還將他在 DOGE 職責描述為降低聯邦赤字，並稱「許多制度都非常老舊，存在著許多錯誤。該軟體不起作用，所以事實上我們是技術支援。」
川普則表示，他將不會削減醫療和退休福利，而這幾乎佔了馬斯克打算削減金額的一半，但川普稱「我們不會動它」。
自上任以來，川普已經以「政府改革」為名解僱 2 萬多名聯邦政府員工，並中斷許多科學研究和建設計畫。
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