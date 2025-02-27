DeepSeek催生需求 Brookfield估未來十年資料中心投資激增
鉅亨網編譯段智恆 2025-02-27 03:30
根據 Brookfield 公司執行長 Bruce Flatt 的說法，中國人工智慧 (AI) 新創公司深度求索 (DeepSeek) 的進展意味著，需要更多的資料中心容量 (Capacity) 來應對日益成長的 AI 工作量。
Flatt 在周三 (26 日) 在倫敦接受彭博電視專訪時表示，隨著運行 AI 的成本逐漸下降，「更多的應用案例將會出現，這將是未來十年內的發展趨勢。」
Brookfield 正在數據中心及其他 AI 基礎設施領域投資數百億美元，預期由 DeepSeek 和 OpenAI 等公司開發的工具將在全球經濟中廣泛應用。
Flatt 表示，該公司已經在此領域運營超過二十年，其信用部門管理著超過三千億美元，並且是另一個成長的領域，未來有可能在長期內「成長四倍」。
Flatt 補充說道：「我們偶爾會進行併購，但在這個領域我們是以穩步成長為主。」當被問及 Brookfield 是否考慮收購 Oaktree Capital Management 中未擁有的少數股權時，Flatt 表示，Brookfield 對現有的合夥人管理模式「非常滿意」。
在更廣泛的經濟問題上，Flatt 表示：「如果我必須選擇未來 18 個月資金流向的主要地點，那應該是美國。」
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