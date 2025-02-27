川普稱要「按時」對墨西哥加徵關稅 重押墨國的日本汽車業怎麼辦？

鉅亨網編譯鍾詠翔 2025-02-27 08:40

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美國總統川普周一（24 日）表示，將「按時」對墨西哥和加拿大加徵關稅，這讓日本汽車業對墨西哥的巨額押注變得危險起來。

公開數據顯示，日產等四家日本車廠每年在墨西哥生產 130 萬輛汽車，超過其他任何國家和地區的汽車製造商。

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據《第一財經》周三報導，標普全球市場情報公司全球經濟學家瓦特哈特（Ken Wattret）表示，美國政策轉變及其對經濟的潛在影響仍是焦點。

關稅生效時間近在咫尺，日本汽車製造商及其供應商正試圖研究如何重新擬定未來投資計畫或重塑供應鏈。

日產執行長內田誠表示，需要為美國徵收高額關稅做好準備。「也許我們可以將這些車型的生產轉移到其他地方。」

日本貿易振興機構（Jetro）表示，由於不確定性，日本在墨西哥的四項重大投資已經暫停。

馬自達和本田也加入日產的行列，警告稱它們可能會撤出墨西哥。

日本汽車零件供應商 Plasess 總裁 Naohisa Komura 則稱，在局勢更加明朗之前，投資決策將保持凍結。

「這非常困難，因為川普的說法一直在變。」Komura 表示：「在什麼都不知道的情況下，我們在商業決策方面無能為力。」

此外，分析師預料不確定性會持續下去，部分原因是在 2026 年 7 月，根據此前相關條款，美墨加三方將重談 USMCA。

根據 USMCA 第 34 條（即所謂「日落條款」），各方必須在協議生效六年後「聯合審查」協議，即 2026 年 7 月 1 日。