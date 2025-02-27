川普右手背驚現大片瘀青 引發網友熱議

鉅亨網新聞中心 2025-02-27 11:30

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據《NBC》報導，美國總統川普周一（24 日）在與法國總統馬克宏會晤時緊握雙手的放大照片顯示，川普右手上用化妝品遮蓋的一大片瘀傷非常顯眼，引發網友熱議。

白宮對此表示，川普手背上出現的淤青，是他不停地與別人握手造成。白宮新聞秘書萊維特說：「川普總統手上有淤青，因為他每天都在不停地工作和握手。」

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據外媒報導，去年 8 月和 11 月，人們也發現川普的右手發紅或瘀傷。

社交平台 X 上有網友推測可能導致川普瘀傷的原因。有人將此歸因於靜脈注射，有人認為他可能正在服用血液稀釋藥物，有人認為這可能只是川普衰老。

一名 X 用戶說道：「公平地說，我奶奶手上也有瘀傷，而且已經好幾年了。這只是你老了，川普老了。」

一位用戶開玩笑說，他的自尊心「很容易」受傷：「川普離 80 歲還有幾個月的時間，嚴格來說已經是『老年人』了...... 但這並不是他手上有大瘀傷的唯一原因...... 他的臉皮很薄...... 受到批評時容易瘀傷。

該用戶說：「他也有可能正在服用血液稀釋劑藥物，降低血栓風險。」