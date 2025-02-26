DeepSeek拉高美中科技戰層級 台灣該選哪邊？CRIF：先想好「長期戰略」這不只3至5年

鉅亨網記者張韶雯 台北 2025-02-26 20:01

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農曆 DeepSeek 橫空出世，全球 AI 產業沒有人敢掉以輕心，甚至 DeepSeek 又宣稱本周開始將開源 5 個代庫碼，又將引起 AI 生態鏈的震撼，中華徵信所 (CRIF) 在最新報告指出，DeepSeek 扭轉美、中科技戰形勢，升高美、中科技對抗的層次，甚至扭轉中國原本的劣勢，拉高它在美、中科技戰的戰略制高點，在目前情勢下，台灣要先想好再做。這是台灣產業的長期戰略性問題，而不只是個別企業 3 至 5 年獲利的問題。

CRIF 指出，其實 DeepSeek 並不是橫空出世，早在去年它就開始逐漸浮現檯面，只不過今年 1 月底 DeepSeek 開源其生成式人工智慧演算法、模型和訓練細節，允許其代碼可被免費地使用、修改、瀏覽和構建使用文件，在 AI 產業圈造成震動。這一次又更有自信的公開表態，顯示有備而來。

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不僅 DeepSeek，相信北京在 AI 產業的戰略布局也是有備而來。包括習近平在 2 月 17 日出席民營企業座談會，也不是偶然。甚至顯示為了對抗美國封鎖中國大陸半導體的發展，中國透過 DeepSeek 又拿到一手好籌碼。

2 月 2 日，騰訊雲率先上線 DeepSeek-R1 大模型，緊接著 2 月 10 日比亞迪智慧駕駛也在發表會上宣布，比亞迪整車智能「璇璣架構」將接入 DeepSeek-R1 大模型，以快速提升車端和雲端 AI 能力。2 月 11 日騰訊智慧工作台 ima 接入 DeepSeek-R1，2 天後 AI 助手「騰訊元寶」也更新支援混元和 DeepSeek 兩大模型。中國 AI 股寒武紀上週漲幅 15.99%、地平線上漲 16.17%、小馬智行漲幅 32.27%、岩山科技漲幅 4.8%。

此外，DeepSeek 概念股的杭鋼股份、浪潮軟件、云賽智聯、拓維信息及紫光股份也都走高，都印證了 DeepSeek 正成為帶動中國 AI 產業的引擎。

CRIF 認為，DeepSeek 問世扭轉了中國的劣勢，並且順勢拉高中國在美、中科技戰的戰略制高點，美國擁有在半導體上游的優勢，抓住中國科技的弱點，但是中國在互聯網的許多應用創新領域則超越美國，也是不爭的事實。

DeepSeek 也坐實了無論美國如何封鎖中國在半導體上游先進晶片的進口管道，中國都有辦法走出自己的路。即使如中芯國際 2024 年營收達 80.3 億美元創下歷史新高，但獲利卻僅 4.9 億美元銳減 45.4%，為華為生產 7 奈米晶片所付出的成本代價品貴；去年底國際研究機構拆解華為新系列手機 Mate 70，發現經過一年時間中芯國際在先進晶片方面並無新的進展，也有研究機構評論中芯國際落後台積電 6 年。但這都只是從個別公司的發展角度來看，這些分析忽視了中國長期戰略視野的意義。

中芯國際不久前發布訊息指稱 2025 年資本支出為 75 億美元，這個數字略高於 2024 年但略低於 2023 年，顯示就算再困難仍無損中芯國際往前發展。因此，也不得不正視，如果中芯國際真的以 DUV 設備改良突破 5 奈米製程，就算成本再高，但可證明中國半導體繼續前進！這個才是全球要觀察真正的重點所在。

回頭看 DeepSeek 的影響，中國在電動車、無人機、人形機器人，與美國及日本比較也都有它的優勢，DeepSeek 繼續精進，就算沒有最先進晶片，中國一樣可以達到目的的話，最先進製程就已經無關緊要了。在成本優勢下，中國不能通吃，美國無法全贏，對中國來說就有它的立足點。

CRIF 認為，台灣要思考的是，在 DeepSeek 的新趨勢下，究竟要不要和中國 AI 產業合作，有哪些領域可以合作？還是要在美國指導棋下完全放掉合作？完全放掉合作對台灣未來的 AI 發展有什麼影響和風險？這是台灣產業的長期戰略性問題，而不只是個別企業 3 至 5 年獲利的問題。