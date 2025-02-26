鉅亨速報 - Factset 最新調查：文曄(3036-TW)目標價調降至125元，幅度約3.85%
鉅亨網新聞中心 2025-02-26 16:10
根據FactSet最新調查，共6位分析師，對文曄(3036-TW)提出目標價估值：中位數由130元下修至125元，調降幅度3.85%。其中最高估值140元，最低估值125元。
綜合評級 - 共有6位分析師給予文曄(3036-TW)評價：積極樂觀7位、保持中立0位、保守悲觀0位。
文曄(3036-TW)今(26日)收盤價為114元。近5日股價下跌1.42%，相關電子通路近5日下跌0.02%，集中市場加權指數下跌1.61%，股價波動與大盤表現同步。
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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