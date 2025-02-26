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鉅亨速報 - Factset 最新調查：光寶科(2301-TW)EPS預估下修至5.3元，預估目標價為117元

鉅亨網新聞中心 2025-02-26 22:10


根據FactSet最新調查，共8位分析師，對光寶科(2301-TW)做出2024年EPS預估：中位數由5.47元下修至5.3元，其中最高估值5.5元，最低估值5.09元，預估目標價為117元。

市場預估EPS

預估值2024年(前值)2025年2026年
最高值5.5(5.73)7.17.3
最低值5.09(5.26)6.17.07
平均值5.3(5.44)6.527.19
中位數5.3(5.47)6.57.19

市場預估營收


預估值
(單位：新台幣千元)		2024年2025年2026年
最高值137,134,000157,983,790170,056,880
最低值136,343,000150,049,000159,973,000
平均值136,974,500154,863,100165,014,940
中位數137,131,000155,300,410165,014,940

歷史獲利表現

項目2023年2022年2021年2020年
EPS6.366.196.014.31
營業收入
(單位：新台幣千元)		148,333,455173,456,216164,827,947157,133,623

詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/2301/financials/ratios

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

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