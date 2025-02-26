鉅亨速報 - Factset 最新調查：光寶科(2301-TW)EPS預估下修至5.3元，預估目標價為117元
鉅亨網新聞中心 2025-02-26 22:10
根據FactSet最新調查，共8位分析師，對光寶科(2301-TW)做出2024年EPS預估：中位數由5.47元下修至5.3元，其中最高估值5.5元，最低估值5.09元，預估目標價為117元。
市場預估EPS
|預估值
|2024年(前值)
|2025年
|2026年
|最高值
|5.5(5.73)
|7.1
|7.3
|最低值
|5.09(5.26)
|6.1
|7.07
|平均值
|5.3(5.44)
|6.52
|7.19
|中位數
|5.3(5.47)
|6.5
|7.19
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2024年
|2025年
|2026年
|最高值
|137,134,000
|157,983,790
|170,056,880
|最低值
|136,343,000
|150,049,000
|159,973,000
|平均值
|136,974,500
|154,863,100
|165,014,940
|中位數
|137,131,000
|155,300,410
|165,014,940
歷史獲利表現
|項目
|2023年
|2022年
|2021年
|2020年
|EPS
|6.36
|6.19
|6.01
|4.31
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|148,333,455
|173,456,216
|164,827,947
|157,133,623
詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/2301/financials/ratios
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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